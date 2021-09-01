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Ankara'da Suriyeli'ler için jet karar

Türkiye'nin son 10 yıldır uyguladığı geçici koruma altındaki Suriyeli'ler için ilk kez ciddi kararlar alınıyor. Farklı illerde ikameti olan Suriyeli'ler Ankara'dan gönderiliyor.

01 Eylül 2021 Çarşamba 23:35
Ankara'da Suriyeli'ler için jet karar

Ankara'da Suriyeli'ler için jet karar


Geçici koruma altında Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli'nin, sınırları aşan önceliği sona mı eriyor? Sığınmacılar için Türkiye genelinde arap gettolarının oluşmasına göz yuman AKP iktitadır, Altırdağ olaylarının ardından Suriyeli'lerin sayısını il genelinde azaltıyor. Benzer uygulamaların diğer illerde de yürürlüğe konulması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara ili özelinde yeni kararlar alındığını duyurdu. Buna göre; 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı. Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı olduğu illere gönderilecek.


İçişleri Bakanlığı göçmen konusunda alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre;

1. 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır.

2. Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçici koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir.

3. Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecektir.

4. Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir.

5. Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli
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