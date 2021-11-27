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Ankara'da ucuz ekmek kuyruğu görüntüleri

Ekonomik kriz en çok dar gelirlinin belini büküyor. Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan sosyal medya hesabından Ankara'da yağmur altında ekmek kuyruğu görüntülerini paylaştı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 19:16
Ankara'da ucuz ekmek kuyruğu görüntüleri

Ankara'da ucuz ekmek kuyruğu görüntüleri


Kriz dalga dalga yoksul kesimlerin geleceğini karartıyor. Dar gelirli vatandaşların umudu belediyelerin ucuz ekmek üretiminde. Bugün Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ankara'da yağmur altında Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşların videosunu paylaştı, görüntülere yorum yağdı.


Türkiye, ekonomik krizle birlikte art arda gelen zamlarla mücadele ediyor. Zamlardan en çok etiklenenler ise geçimini güçlükle idare eden yurttaşlar.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, yağmur altındaki yurttaşların oluşturduğu ekmek kuyruğunu paylaştı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Ankara Sincan'daki yurttaşların Halk Ekmek büfesi önünde sıraya girdiğini belirtti.

"Ülkenin dört bir yanında durum bu" diyen Özcan'ın paylaştığı videoda, yurttaşların yağmur altında uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

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AnkaraHalk EkmekEkmek Kuyruğu
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