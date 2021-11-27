Ankara'da ucuz ekmek kuyruğu görüntüleri



Kriz dalga dalga yoksul kesimlerin geleceğini karartıyor. Dar gelirli vatandaşların umudu belediyelerin ucuz ekmek üretiminde. Bugün Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ankara'da yağmur altında Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşların videosunu paylaştı, görüntülere yorum yağdı.

Az önce @GelecekPartiTR ‘de birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdan geldi video.



Ankara Sincan’da yağmur altında Halk Ekmek kuyruğu!!



Ülkenin dört bir yanında durum bu.



19 yıllık “hazırlıktan” sonra millete “yeni ekonomi modeli” diyerek bunu layık görüyorlar!! Yazıklar olsun. pic.twitter.com/pNmQzc6xju — Serkan Özcan (@serkanozcan1) November 27, 2021



Türkiye, ekonomik krizle birlikte art arda gelen zamlarla mücadele ediyor. Zamlardan en çok etiklenenler ise geçimini güçlükle idare eden yurttaşlar.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, yağmur altındaki yurttaşların oluşturduğu ekmek kuyruğunu paylaştı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Ankara Sincan'daki yurttaşların Halk Ekmek büfesi önünde sıraya girdiğini belirtti.

"Ülkenin dört bir yanında durum bu" diyen Özcan'ın paylaştığı videoda, yurttaşların yağmur altında uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.