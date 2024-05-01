Ankara'da yağmur suları sel baskınına neden oldu





Ankara ve çevresinde ekili olan sağanak yağmur yolda araç sürücülerine zor anlar yaşakırken çok sayıda sel baskını ihbarı alındı. AKP'ye yakınlığı ile bilinen CNNTürk ve diğer kanallar su baskınlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tutarken ABB yerine AFAD ve İçişleri Bakanlığı'nı referans alan yayınlar yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yağmur sonrası 2 bin 441 personel ile çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. CNNTürk, gece yarısı yayınlarında 'Ankara Valiliği, sel baskınlarına karşı ekipleri seferber etti' haberini verdi. Oysa Ankara valiliğinin böyle bir ekibi bulunmuyor.

BİR YILLIK YAĞMUR BİR GECEDE İNDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte etkin olan sağanak yağış sonrası 2 bin 411 personel ile çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

ABB, Ankara'nın birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmalarını teyakkuz halinde sürdürdüklerini duyurdu.

ABB, Ankara genelinde aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı personelinin teyyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

ABB resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."