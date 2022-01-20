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Ankara için aşırı soğuk uyarısı | Günlerce sürecek

Kara kış Orta Anadolu'da çok sayıda yerleşim biriminde hayatı olumsuz etkiliyor. Ankara Valiliği, 21 ile 23 Ocak arasında etkili olacak aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.

20 Ocak 2022 Perşembe 23:01
Ankara için aşırı soğuk uyarısı | Günlerce sürecek

Ankara için aşırı soğuk uyarısı | Günlerce sürecek


Ankara için meteoroloji ve Valilik'ten aşırı soğuk hava uyarısı geldi. Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22 Ocak 2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir.

Buna göre; 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, 22 Ocak Cumartesi günü yağışların ilimiz genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 23 Ocak Pazar günü de ilimiz genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraHava Durumu
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