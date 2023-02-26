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Ankara İnönü Stadyumu'nda millet parkı inadı

Cumhuriyet'in yokluk dönemine ait en önemli yapılarını değişik bahanelerle yıkan AKP yönetimi, tarihi İnönü Stadyumu'nu yıkarak yerine millet bahçesi yapma girişimi yargının itirazına rağmen ısrarla sürdürülüyor.

26 Şubat 2023 Pazar 00:04
Ankara İnönü Stadyumu'nda millet parkı inadı

Ankara İnönü Stadyumu'nda millet parkı inadı

Depremin sarstığı Türkiye acıyla kıvranırken, AKP'nin millet parkı inadı dinmiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik sıkıntıların yurdun dört bir yanında ağır olarak hissedildiği dönemde inşaa edilen ağır sanayii fabrikaları başta olmak üzere büyük bölümünü özelleştirerek adeta ortadan kaldıra AKP, Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü adını taşıyan stadyumlara ayrı bir parantez açtı. Çok sayıda şehirde Atatürk Stadyumlarını kentsel dönüşüm ya da millet parkı gerekçesiyle yıkarak ortadan kaldıran AKP yöneticileri, yargı kararını da gözardı ediyor. Son olarak Ankara'da TOKİ tarafından ihalesi yapılan millet bahçesinin yeni adresi ise Tarihi Cebeci İnönü Stadyumu. 139.8 milyon TL’ye mal olacak ihaleye tek firma katıldı.


Ankara’da, yıkılan tarihi Cebeci İnönü Stadyumu alanına yapılmak istenen millet bahçesi, camisi ve kıraathanesine ilişkin ihale, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin tartışmalar sürerken tamamlandı. Millet bahçesinin önünü açan plan değişiklikliklerinin yürütmesinin durdurulmasına karşın devam eden ihale, 139.8 milyon liraya sonuçlandı. İhaleyi, tek katılımcı olan ABAD Proje Yapı adlı şirket kazandı.

Temeli 1963’te atılan ve 1967’de tamamlanan Ankara’nın en büyük stadyumu olan tarihi Cebeci İnönü Stadyumu, maç oynamaya elverişli olmadığı gerekçesiyle kapatıldı, Temmuz 2021’de ise tüm tepkilere karşın yıkımına başlandı. Alana ilişkin çok sayıda iddia gündeme gelirken, millet bahçesi yapılacağı ortaya çıktı. İçinde cami, kıraathane ve otopark da bulunan millet bahçesi projesine yönelik plan değişiklikleri yargıya taşındı. Ekim 2022’de, daha önce yürütmesi durdurulan söz konusu planlar yargı kararıyla iptal edildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yargı sürecine karşın stadyumun yıkılması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Tartışmalar sürerken 29 Kasım 2022’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan Cebeci Millet Bahçesi’nin ihalesinin gerçekleştirildiği duyurulmuştu. 
 

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