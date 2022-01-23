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Ankara - İstanbul yolu trafiğe kapandı

Türkiye'nin en işlek oto yolu ile kara yolu yoğur yağışının ardından ulaşıma kapandı. Yolda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

23 Ocak 2022 Pazar 22:21
Ankara - İstanbul yolu trafiğe kapandı

Ankara - İstanbul yolu trafiğe kapandı


Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı kara yolu ulaşımını vurdu. Anadolu Otoyolu'ndaki Bolu Dağı Tüneli, yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolda kalan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videolarda yardım çağrısı yaptı.

Bolu’da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı, Bolu Dağı Tüneli’nde de ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli araç geçişine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyol üzerindeki sürücüler ve yolcular, yaklaşık üç saattir yolun trafiğe açılmasını bekliyor.

Anadolu Otoyolu'nda mahsur kaldığını belirten bir vatandaş, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "Yaklaşık üç saattir aynı bölgede mahsur kaldık. Hiçbir yardım ulaşmadı. Küreme aracı dahi giremiyor. Trafiğin hali... İstanbul yönü Bolu Dağı... Tünelin tam giriş ağzı, iki yön de kapalı. 20-25 santimi buldu kar" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Öte yandan Kızılay ekipleri de yolda mahsur kalan sürücülere yiyecek ve sıcak içecek yardımında bulundu.

ANKARA VALİSİ: YENİ BİR DUYURUYA KADAR YOLA ÇIKMAYIN

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için ilimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi.

HANGİ YOLLAR AÇIK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

İstanbul-Ankara arasında TEM Otoyolu ve devlet karayolu tüm araç trafiğine kapatılmıştır.
Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma açılmıştır.
Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma açılmıştır.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.
Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.
Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.
Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.
Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.
Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Son Güncelleme: 23.01.2022 22:25
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TrafikOto YolAnkara IstanbulBoluBolu Dağı
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