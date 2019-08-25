Ankara Yenimahalle'de deprem oldu
Son depremler, Ankara 3.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Depremin merkez üssü Ankara Yenimahalle ilçesi olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 22.42 sıralarında meydana geldi.
Yer kürenin 2.0 KM derinliğinde oluşan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.25 21:42:25 40.0383 32.8010 2.0 -.- 3.5 3.3 YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel 2019.08.25 17:00:28 37.8310 29.7200 12.7 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 12:16:47 40.2272 28.8953 0.0 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel 2019.08.25 06:48:35 39.5413 23.8923 23.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.08.25 06:46:20 39.0647 27.6945 6.2 -.- 2.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.08.25 06:04:01 37.8052 29.7465 9.2 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 05:27:08 39.3057 41.9858 8.7 -.- 1.5 -.- KARAKOPRU-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel 2019.08.25 05:11:18 37.8315 29.6720 14.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 04:27:27 38.8918 43.5218 2.7 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel 2019.08.25 04:05:27 34.2578 32.2873 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.25 03:48:23 39.0258 27.6365 5.2 -.- 1.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.08.25 03:21:04 37.8160 29.6563 8.4 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 02:06:48 39.4677 26.2990 5.5 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.25 01:59:21 39.5413 26.1827 5.4 -.- 2.5 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.25 01:41:42 38.2967 44.9910 27.3 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel 2019.08.25 01:31:23 40.9095 28.7518 6.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel 2019.08.25 01:17:40 40.0082 42.8803 5.0 -.- 1.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel 2019.08.25 01:16:33 39.4778 26.2835 9.2 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.25 01:05:47 39.4892 26.2278 6.5 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.25 00:57:33 38.8302 34.1518 5.4 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-(KIRSEHIR) İlksel 2019.08.25 00:45:22 39.9808 42.8495 9.1 -.- 3.1 3.2 KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel 2019.08.24 23:37:42 39.4762 26.2717 5.4 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.24 23:17:35 37.8445 29.7535 11.3 -.- 1.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.08.24 22:39:49 39.4717 26.3060 6.0 -.- 2.1 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.24 21:53:13 39.4628 26.2917 6.2 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.24 21:34:07 39.1193 27.8385 8.8 -.- 2.0 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel