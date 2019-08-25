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Ankara Yenimahalle'de deprem oldu

Ankara Yenimahalle'de akşam saat 22.42 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi..

Ankara Yenimahalle'de deprem oldu

Ankara Yenimahalle'de akşam saat 22.42 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi..

25 Ağustos 2019 Pazar 22:01
Ankara Yenimahalle'de deprem oldu

Ankara Yenimahalle'de deprem oldu


Son depremler, Ankara 3.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Depremin merkez üssü Ankara Yenimahalle ilçesi olarak açıklandı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 22.42 sıralarında meydana geldi.

Yer kürenin 2.0 KM derinliğinde oluşan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.08.25 21:42:25  40.0383   32.8010        2.0      -.-  3.5  3.3   YENIMAHALLE (ANKARA)                              İlksel
2019.08.25 17:00:28  37.8310   29.7200       12.7      -.-  1.5  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.25 12:16:47  40.2272   28.8953        0.0      -.-  1.9  -.-   YOLCATI-NILUFER (BURSA)                           İlksel
2019.08.25 06:48:35  39.5413   23.8923       23.8      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.08.25 06:46:20  39.0647   27.6945        6.2      -.-  2.1  -.-   BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2019.08.25 06:04:01  37.8052   29.7465        9.2      -.-  2.1  -.-   CALTI-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.08.25 05:27:08  39.3057   41.9858        8.7      -.-  1.5  -.-   KARAKOPRU-KARACOBAN (ERZURUM)                     İlksel
2019.08.25 05:11:18  37.8315   29.6720       14.0      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.25 04:27:27  38.8918   43.5218        2.7      -.-  2.4  -.-   COLPAN-(VAN)                                      İlksel
2019.08.25 04:05:27  34.2578   32.2873        6.8      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.25 03:48:23  39.0258   27.6365        5.2      -.-  1.2  -.-   UCAVLU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2019.08.25 03:21:04  37.8160   29.6563        8.4      -.-  1.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.25 02:06:48  39.4677   26.2990        5.5      -.-  1.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2019.08.25 01:59:21  39.5413   26.1827        5.4      -.-  2.5  -.-   YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                     İlksel
2019.08.25 01:41:42  38.2967   44.9910       27.3      -.-  2.5  -.-   IRAN                                              İlksel
2019.08.25 01:31:23  40.9095   28.7518        6.3      -.-  1.7  -.-   AVCILAR (ISTANBUL)                                İlksel
2019.08.25 01:17:40  40.0082   42.8803        5.0      -.-  1.4  -.-   KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)                          İlksel
2019.08.25 01:16:33  39.4778   26.2835        9.2      -.-  1.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2019.08.25 01:05:47  39.4892   26.2278        6.5      -.-  2.1  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2019.08.25 00:57:33  38.8302   34.1518        5.4      -.-  1.8  -.-   ULUPINAR-(KIRSEHIR)                               İlksel
2019.08.25 00:45:22  39.9808   42.8495        9.1      -.-  3.1  3.2   KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)                          İlksel
2019.08.24 23:37:42  39.4762   26.2717        5.4      -.-  1.9  -.-   KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.08.24 23:17:35  37.8445   29.7535       11.3      -.-  1.2  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.24 22:39:49  39.4717   26.3060        6.0      -.-  2.1  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2019.08.24 21:53:13  39.4628   26.2917        6.2      -.-  2.0  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2019.08.24 21:34:07  39.1193   27.8385        8.8      -.-  2.0  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
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