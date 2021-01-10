Ankara'da deprem oldu | Ankara 4.7 ile sallandı



Son dakika deprem. Ankara'da deprem oldu. Ankara saat 22.53 sıralarında meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Ankara Valisi yaptığı açıklamada deprem sırasında her hangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre deprem yer kürenin 6.7 KM derinliğinde oluştu.

Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 10, 2021

Deprem Ankara şehir merkezi başta olmak üzere Kırıkkale'nin ilçelerinde,'da yoğun olarak hissedildi.

Kısa süreli sarsıntı paniğe neden olurken, Ankara Valiliği depremle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Geçmiş olsun Ankara.



Kalecik'te meydana gelen ve civarda hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 10, 2021

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu deprem sonrası Ankaralı'lara geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi.



Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz.



Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 10, 2021