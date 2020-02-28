Ankara'da savaş ilanı masada | Söz bitti, pazarlık yok

Ankara'da savaş ilanı masada



Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ilk kez bir ülkeye karşı savaş ilan etmeye hazırlanıyor. Ankara'da gece boyunca devam eden hareketlilik, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla yeni bir evreye giriyor. Gece yarısı 29'a ulaşan şehit sayısının ardından, TBMM'nin olağanüstü toplantı çağrısı, saat 02.10'da CHP'den geldi.



ALTUN: BÜTÜN HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gece düzenlenen olağanüstü güvenlik zirvesinin ardından alınan kararları İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı. Altun İdlib'deki saldırı ve Beştepe'deki güvenlik zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır" ifadelerini kullandı

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmekte olan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

Zirvede, Esad rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci’nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Geçmişte Ruanda’da, Bosna Hersek’te yaşananların bugün İdlib’de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir.”

Beştepe'deki zirveye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı ifade edilmişti.

CHP: TBMM ACİLEN TOPLANSIN

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de gerçekleşen ve 29 askerin şehit olduğu saldırı sonrası parti merkezinde açıklamalarda bulundu. Öztrak, "CHP olarak konuyu görüşmek üzere TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" dedi

Öztrak, "Milletçe büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında, Merkez Yönetim Kurulumuz toplantısına devam ediyor. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi: Suriye de, Libya da İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk Ordusu, TBMM'nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan parti MYK'sından çıkan kararda, Meclis'in olağanüstü toplanarak durumu değerlendirmesi yapma talebi dile getirildi. TBMM olağanüstü toplantısında, TSK'nın Suriye'ye yönelik savaş ilanı ele alınabilecek. CHP'nin gizli oturum önerisine diğer partilerden henüz cevap gelmedi.



ESAD SAVAŞ İLAN ETMİŞ

Bu arada Suriye'den sosyal medya hesaplarında yer Beşar Esad rejiminin Türkiye'ye savaş ilan ettiği yolunda bilgiler yer almaya başladı.