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Ankara’da yine adalet arandı

Avaz Strateji Araştırma’nın Ankara’daki panelinde son yıllarda ülkemizde adalete olan özlem dile getirildi, iktidar değişikliği halinde adaletli bir yönetim sağlanması için metotlar tartışıldı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:11
Ankara’da yine adalet arandı

Ankara’da yine adalet arandı

Gençlik Parkı’ndaki Ankara Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda gerçekleştirilen panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı eski HSYK üyesi Ali Aydın katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan emekli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kerim Yılmaz, toplumun siyasetçilerden genellikle ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm ararken adalet talebinde hiç bulunmadığını dile getirerek, “öncelikle adalet, yazılı kurallar kadar bu yazılı kuralların da iyi uygulayıcılar elinde uygulanmaması sorunların temelini oluşturur” diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünü başlatırken toplumun adalete olan ihtiyacına dikkat çekmek amacında olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, özellikle kamuya eleman alımlarında mülakatları kaldıracaklarını ifade ederken, iktidara geldiklerinde Meclis’te kesin hesap komisyonları kurarak, bu komisyonun başına ana muhalefet partisinden bir ismi getireceklerini ve kesinlikle rövanşist bir tutum içinde olmayacaklarını”  söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın’da Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde HSKYK üyeliğine atandığını anlatırken, “Maalesef bizim de bir dönem destek verdiğimiz iktidar adalete dair bütün kavramları yok etti. İktidarımızda  Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu ikiye ayıracağız. Kurul üyeleri ön seçimle belirlendikten sonra Meclis’e oylamaya getireceğiz. Adli komisyon başkanlıklarını Mahkeme Başkanlıklarına çevireceğiz ki yönetimde yerellik sağlansın. HSK’nın Ankara’dan tüm Türkiye’deki hakim ve savcıları kontrol etmesi, denetlemesi mümkün değildir. HSK’nın yetkilerini yerel mahkemelere devredeceğiz ki, hakim teminatı sağlansın” dedi.


İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise konuşmasında adalet konusunda bütün toplumun taleplerinin olması gerektiğini, günü birlik politikalarla adaletsizliklerin kaldırılamayacağını öne sürdü. Poyraz, “ 6’lı masa Genel Başkan Yardımcılarının başkanlığında komisyonlar kurdu. Önümüzdeki süreçte iktidar değişikliğinde atılması gereken adımlarla ilgili olarak çalışmalar sürüyor” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ankaraİyi Parti
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