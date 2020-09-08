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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda

Covid-19 testi bir süre önce pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, kan değerlerinde düzelme olduğu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandığı kaydedildi.

08 Eylül 2020 Salı 15:25
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili  "Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir" açıklaması yapıldı.


Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Op. Dr. Özgün Güngör, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

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AntalyaKoronavirüs
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