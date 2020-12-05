Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı





Son depremler, Akdeniz'de meydana gelen deprem Antalya Körfez başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.

Gazipaşa açıklarında deniz dibinin 89 KM derinliğindeki deprem Finike ile Mersin Anamur Akdeniz hattı boyunca sahil kesiminde yoğun olarak hissedildi.

Deprem sonrasıveilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden çıkarak bir süre sokakta ve ana caddelerde bekledi.

Akdeniz'deki deprem, Akseki, Manavgat başta olmak üzere, Burdur, Isparta ilçeleri, İç Anadolu Bölgesi'nde Konya Bozkır, Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi.

Deprem ana karaya 30 KM açıklarında oluştu.

Ayrıntılar takip ediliyor.