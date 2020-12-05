Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı
Son depremler, Akdeniz'de meydana gelen deprem Antalya Körfez başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.
Gazipaşa açıklarında deniz dibinin 89 KM derinliğindeki deprem Finike ile Mersin Anamur Akdeniz hattı boyunca sahil kesiminde yoğun olarak hissedildi.
Akdeniz'deki deprem, Akseki, Manavgat başta olmak üzere, Burdur, Isparta ilçeleri, İç Anadolu Bölgesi'nde Konya Bozkır, Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi.
Deprem ana karaya 30 KM açıklarında oluştu.
Ayrıntılar takip ediliyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.12.05 15:44:40 35.9777 31.7952 89.1 -.- 5.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.05 15:25:42 39.0082 27.1593 7.4 -.- 2.8 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.12.05 14:25:37 37.8355 27.0020 7.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 13:32:31 37.6033 27.2488 5.0 -.- 1.4 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.12.05 12:48:13 38.0393 27.0825 7.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 11:40:00 37.8720 26.8680 14.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 11:25:17 36.7535 38.4320 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2020.12.05 11:21:41 37.9122 27.0917 5.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:34:17 37.9545 27.1023 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:18:42 38.4070 26.6527 10.8 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:14:46 38.4342 26.6773 6.6 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:04:31 38.2848 38.7007 5.5 -.- 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.12.05 09:52:22 37.8028 26.4827 13.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.05 09:37:33 38.8917 30.0222 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2020.12.05 09:02:27 37.9135 26.9912 4.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 09:02:00 37.9160 26.9872 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 09:01:34 37.8488 27.0087 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 08:37:08 40.5852 29.0005 5.5 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.05 08:04:59 37.0233 28.9167 8.3 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.12.05 07:29:01 37.9317 26.9745 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 07:02:01 40.5792 29.0078 2.9 -.- 1.2 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.05 06:56:24 40.5895 29.0013 3.8 -.- 1.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.05 06:56:10 40.5902 28.9980 3.8 -.- 1.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.12.05 06:15:36 37.9368 27.0945 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 05:44:18 37.7062 25.9752 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.05 05:24:26 37.7862 26.4670 16.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.12.05 05:13:34 37.8693 26.8898 9.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 04:46:36 39.1708 27.8052 4.6 -.- 2.0 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.12.05 04:33:18 39.1325 29.0505 7.8 -.- 1.8 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.12.05 04:26:14 36.6827 27.7095 89.3 -.- 2.0 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel