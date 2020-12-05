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Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı

Akdeniz Bölgesi, Antalya Gazipaşa açıklarında meydana gelen 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle sadrsıldı. Akdeniz'deki deprem, kuş uçuşu 110 KM İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 15:31
Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı

Antalya'da deprem | Antalya açıkları 5.4 ile sallandı



Son depremler, Akdeniz'de meydana gelen  deprem Antalya Körfez başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.

Gazipaşa açıklarında deniz dibinin 89 KM derinliğindeki deprem Finike ile Mersin Anamur Akdeniz hattı boyunca sahil kesiminde yoğun olarak hissedildi.

Deprem sonrası Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden çıkarak bir süre sokakta ve ana caddelerde bekledi.

Akdeniz'deki deprem, Akseki, Manavgat başta olmak üzere, Burdur, Isparta ilçeleri, İç Anadolu Bölgesi'nde Konya Bozkır, Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi.
Deprem ana karaya 30 KM açıklarında oluştu. 

Ayrıntılar takip ediliyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.12.05 15:44:40  35.9777   31.7952       89.1      -.-  5.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.12.05 15:25:42  39.0082   27.1593        7.4      -.-  2.8  -.-   CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel
2020.12.05 14:25:37  37.8355   27.0020        7.7      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 13:32:31  37.6033   27.2488        5.0      -.-  1.4  -.-   TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN)                           İlksel
2020.12.05 12:48:13  38.0393   27.0825        7.7      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 11:40:00  37.8720   26.8680       14.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 11:25:17  36.7535   38.4320        5.0      -.-  1.9  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel
2020.12.05 11:21:41  37.9122   27.0917        5.7      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 10:34:17  37.9545   27.1023        5.4      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 10:18:42  38.4070   26.6527       10.8      -.-  2.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.12.05 10:14:46  38.4342   26.6773        6.6      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.12.05 10:04:31  38.2848   38.7007        5.5      -.-  2.0  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel
2020.12.05 09:52:22  37.8028   26.4827       13.5      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2020.12.05 09:37:33  38.8917   30.0222        5.0      -.-  2.1  -.-   BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)              İlksel
2020.12.05 09:02:27  37.9135   26.9912        4.2      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 09:02:00  37.9160   26.9872        5.0      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 09:01:34  37.8488   27.0087        5.3      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 08:37:08  40.5852   29.0005        5.5      -.-  1.6  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2020.12.05 08:04:59  37.0233   28.9167        8.3      -.-  2.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2020.12.05 07:29:01  37.9317   26.9745        5.4      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 07:02:01  40.5792   29.0078        2.9      -.-  1.2  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2020.12.05 06:56:24  40.5895   29.0013        3.8      -.-  1.1  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2020.12.05 06:56:10  40.5902   28.9980        3.8      -.-  1.1  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2020.12.05 06:15:36  37.9368   27.0945        5.5      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 05:44:18  37.7062   25.9752        5.0      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2020.12.05 05:24:26  37.7862   26.4670       16.2      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2020.12.05 05:13:34  37.8693   26.8898        9.1      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.12.05 04:46:36  39.1708   27.8052        4.6      -.-  2.0  -.-   GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.12.05 04:33:18  39.1325   29.0505        7.8      -.-  1.8  -.-   KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2020.12.05 04:26:14  36.6827   27.7095       89.3      -.-  2.0  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                    İlksel
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Son Güncelleme: 05.12.2020 16:08
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