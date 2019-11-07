

Antalya'da taksici maganda kadın turisti ağlattı



Kimi tecavüzcü, kimi İstanbul'da üç köprüyü gezdirecek kadar sahtekar. Yabancı yolcusuna Türkçe bilmediğini sanarak galiz küfürler savuran terbiyesizler, kadın yolculara sarkıntılık yapacak kadar ahlaksızlar nedense hep sarı taksilerde direksiyon başına geçiyor. Uyuşturucudan, tecavüzden sabıkalı utanmaz sürücülerin marifetlerine bir yenisi Antalya'da eklendi. İranlı kadın turiste saldıran taksi sürücüsünün yaptıklarını gururuna yediremeyen talihsiz kadın ağlama krizine girerken, yüzsüz taksici polis merkezine götürüldü.



Antalya’da taksiciyle İranlı kadın turist arasında 10 TL’lik taşıma ücreti tartışması çıktı. Uzun süre ağlayan İranlı turist, taksi şoförünün kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olurken taksici ise “Taksiden inip ücreti ödemek istemedi, 10 TL için kavga mı edeceğim” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Olay, saat 12.10 sıralarında Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Muratpaşa ilçesindeki bir AVM’ye gitmek için taksiye binen İranlı kadın turist, bankamatikten para çekmek istedi.

İranlı turist, istediği bankamatiği bulamadığını ileri sürerek taksiciyle tartışmaya başladı. Araçtan inen genç kadın, AVM’ye gitmek istemediğini ve taksiye yeniden binmeyeceğini söyledi.

Taksi şoförü de bankamatik ararken taksimetreye yansıyan 10 TL taşıma ücretini istedi. İranlı turist ücreti vermedi ve taksicinin kendisini darp ettiğini iddia ederek polisten şikayetçi oldu.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Uzun süre ağlayan genç kadın, taksi şoförüyle arasında geçen konuyu polise anlattı.

İranlı turist, çevredeki vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışılırken taksi şoförü de sadece taksi ücretini istediğini ve 10 TL için kavga etmeyeceğini belirtti. Taksici ayrıca üzerine atılan suçlamaları da kabul etmedi.

İranlı turist ve taksi şoförü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

