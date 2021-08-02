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Antalya Gündoğmuş ilçesi boşaltılıyor

Cumhuriyet tarihinde ilk kez orman yangınları, bir kent merkezini vurdu. Antalya Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:02
Antalya Gündoğmuş ilçesi boşaltılıyor

Antalya Gündoğmuş ilçesi boşaltılıyor


Akdeniz ve Ege bölgelerini saran orman yangınları kent merkezlerine sıçradı. 7 gündür Manavgat ve çevresinde onlarca köyü küle çeviren yangınlar yüzünden Gündoğmuş ilçesinde alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla birlikte tahliye kararı verildi.


Antalya'da alevlerin dün akşamdan bu yana tehdit ettiği Gündoğmuş ilçesinde Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi, saat 15.00 sıralarında duman altında kaldı. Sabah saatlerinde uzak noktadan görülebilen Senir Mahallesi, akşam saatlerine doğru tamamen dumanla kaplandı. 


Alevlerin evlere sıçrayıp sıçramadığı henüz bilinmezken, mahalleye girişe izin verilmiyor. İtfaiye ekipleri, Senir Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor. 

Alevler, ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı'na da ulaştı. Dağın yamacında bulunan ilçeyi alevler tehdit ediyor. Bölgede tahliyeler de başladı. 

CAMİLERDEN TAHLİYE ANONSU 

Yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Şiddetli rüzgar, alevleri ve dumanı ilçe merkezine doğru yönlendirirken, güvenli noktadaki 70 konutun, olası tahliye durumuna hazırlandığı öğrenildi.
 

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Orman YangınıYangınAntalyaManavgatGündoğmuş
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