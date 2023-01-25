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Antalya Kaş açıklarında deprem | Akdeniz sallandı

Antalya Muğla sahil şeridinde hissedilen 5.7 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilçede paniğe neden oldu

25 Ocak 2023 Çarşamba 16:11
Antalya Kaş açıklarında deprem | Akdeniz sallandı

Antalya Kaş açıklarında deprem | Akdeniz sallandı



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Antalya Kaş açıklarında Rodos adası kıyı şeridinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.37'de denizin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremi AFAD 5.4 olarak duyurdu. Deprem Antalya ve Muğla il merkezleri ile Kaş başta olmak üzere Dalaman ve Marmaris'te de yoğun olarak hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.25 15:43:28  35.8210   28.4372        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 15:37:07  35.8503   28.4935       30.3      -.-  5.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 14:13:00  36.7290   38.3450        3.3      -.-  2.1  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel
2023.01.25 13:38:35  36.8727   39.1255        3.3      -.-  1.6  -.-   YAYGILI-HARRAN (SANLIURFA)                        İlksel
2023.01.25 12:48:29  39.3650   26.2462       12.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.25 12:41:45  36.2387   33.7030        0.0      -.-  1.3  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.01.25 11:57:27  39.5832   29.3900        0.0      -.-  1.2  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2023.01.25 11:52:28  39.3780   26.2533        5.7      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.25 11:30:17  36.0333   29.0625       17.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.25 11:22:15  39.3703   40.6813        5.0      -.-  1.9  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2023.01.25 11:06:24  37.8240   36.0778        3.3      -.-  2.2  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.01.25 10:40:59  37.9810   27.1808        4.1      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.01.25 10:40:20  38.4062   27.3022       10.4      -.-  1.8  -.-   KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)                       İlksel
2023.01.25 10:27:47  40.5170   32.9443        7.6      -.-  1.6  -.-   TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI)                     İlksel
2023.01.25 10:06:12  35.2425   25.1953        2.1      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
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DeqremSon Depremler
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