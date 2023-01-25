Antalya Kaş açıklarında deprem | Akdeniz sallandı





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Antalya Kaş açıklarında Rodos adası kıyı şeridinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.37'de denizin 5 KM derinliğinde meydana gelen depremi AFAD 5.4 olarak duyurdu. Deprem Antalya ve Muğla il merkezleri ile Kaş başta olmak üzere Dalaman ve Marmaris'te de yoğun olarak hissedildi.