Antalya Kaş açıklarında deprem | Akdeniz sallandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Antalya Kaş açıklarında Rodos adası kıyı şeridinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.01.25 15:43:28 35.8210 28.4372 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 15:37:07 35.8503 28.4935 30.3 -.- 5.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 14:13:00 36.7290 38.3450 3.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.25 13:38:35 36.8727 39.1255 3.3 -.- 1.6 -.- YAYGILI-HARRAN (SANLIURFA) İlksel
2023.01.25 12:48:29 39.3650 26.2462 12.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 12:41:45 36.2387 33.7030 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.01.25 11:57:27 39.5832 29.3900 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.01.25 11:52:28 39.3780 26.2533 5.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 11:30:17 36.0333 29.0625 17.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 11:22:15 39.3703 40.6813 5.0 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.01.25 11:06:24 37.8240 36.0778 3.3 -.- 2.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 10:40:59 37.9810 27.1808 4.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 10:40:20 38.4062 27.3022 10.4 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.25 10:27:47 40.5170 32.9443 7.6 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2023.01.25 10:06:12 35.2425 25.1953 2.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel