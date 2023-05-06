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Apaydın | 5 yılda 2 milyon trafik kazasında 12 bin kaybımız var

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın Türkiye'de son beş yılda meydana gelen 2 milyon trafik kazasında 12 bin vatandaşımızın can verdiğini belirterek trafik bilincinin ailede başladığına dikkat çekti

06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:38
Apaydın | 5 yılda 2 milyon trafik kazasında 12 bin kaybımız var

Apaydın | 5 yılda 2 milyon trafik kazasında 12 bin kaybımız var


ANKARA- Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Ülkemizde 2022’ye kadar son 5 yılda 2 milyon 126 bin 819 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 milyon 392 bin 398 vatandaşımız yaralanırken 12 bin 798 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kazaların büyük çoğunluğunu aşırı hız, alkollü araç kullanmak ve sürüş esnasında telefon kullanımı oluşturuyor. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası bu noktada farkındalık kazandırmayı amaçlıyor fakat trafikte farkındalık ve kurallara uyma bilinci bir hafta değil yılın 365 günü olmalı. Bu vesile ile Karayolları güvenliği ve trafik haftasını kutluyor, bu önemli haftada trafik kurallarına uyma bilincinin güçlenmesini temenni ediyorum” dedi.

-“TRAFİKTE HEM SÜRÜCÜ HEM YAYA OLARAK SORUMLU DAVRANMALIYIZ”

Trafikte yaya olarak da sürücü olarak da hep birlikte sorumluluk sahibi olmamız gerektiğine dikkat çeken TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın, “Yolların ve araçların günden güne daha da iyi ve sağlam olmasına rağmen yaşanan trafik kazalarının azalmaması maalesef sorumluluk bilincimizin gelişmediğini gösteriyor. Her yıl ortalama 400 binin üzerinde kaza meydana geliyor. Bu kazalarda her yıl ortalama 2 binin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafikte güvenli yolculuklar yalnızca sürücü değil yayaların da sorumluluğundadır. Yol medeniyettir ve bu yolda gerek trafik kuralları, gerek yaya geçitleri, gerek emniyet kemeri, gerek kaldırımlar her noktada herkes sorumluluk bilincinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki kazaların suçlusu levhalar, yollar, köprüler değil, bireyin kendisidir” dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:
TŞOFApaydınFevzi Apaydın
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