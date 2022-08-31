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Araç gürültüsü, korna sesleri, bebeği uyutmayınca bakın ne yaptı

Yoldan geçen araçların içinden yüksek sesle müzik yayını yapan magandalar, sürekli korna çalan sürücüler yeni doğan çocuklarını uyutmayan ailenin bulduğu çözüm şimdilik işe yaradı

31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:29
Araç gürültüsü, korna sesleri, bebeği uyutmayınca bakın ne yaptı

Araç gürültüsü, korna sesleri, bebeği uyutmayınca bakın ne yaptı

Ana cadde üzerinde asılı 'Bebek uyuyor' yazılı pankartı görenler, ya kornaya basmıyor, ya da yüksek sesle müzik dinliyorsa sesi kısıyor. Trabzonlu Bayraktar ailesinin bulduğu naif çözüm görenleri gülümsetiyor.
Yoldan geçen araçların yüksek sesle müzik çalarak, egzoz gürültüsü çıkartmasından bıkan Trabzonlu bir aile; çocuklarının rahat uyuyabilmesi için çözümü sokağa afiş almakta buldu. "Bebek Uyuyor" yazılı afişi gören araçların müzik seslerini kıstığını söyleyen baba Fatih Bayraktar, çocuk büyüyene kadar astığı afişin bulunduğu yerde kalacağını söyledi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde caddeden geçen araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyamadığını belirten Fatih Bayraktar sıra dışı bir çözüm geliştirerek evinin bulunduğu caddeye "Bebek Uyuyor" afişi astı.


ÇOCUK BÜYÜYENE KADAR KALACAK

Özellikle gece saatlerinden yoldan geçen araçların yüksek sesle müzik çalarak, egzoz gürültüsü çıkarttığı için bebeğinin evde uyumadığını kaydeden baba Fatih Bayraktar (26), yazıyı gören bazı sürücülerin müziğin sesini kıstığını belirterek çocuk büyüyene kadar astığı afişin bulunduğu yerde kalacağını söyledi.

"PANİK ATAK OLACAK DİYE KORKUYORUM"

Yaylacık Mahallesi Akçaabat Caddesi üzerinde "Bebek Uyuyor" afişi dikkat çekerken baba Bayraktar, 7 aylık oğlu Baran Efe Bayraktar’ın yeni sünnet ettirdiklerini araçların çıkarttığı gürültü yüzünden de uyuyamadığını belirterek, “Çocuğumu Cuma günü sünnet ettirdim. Ağrısı var, uyku uyuyamıyor, uyutmak için uğraşıyoruz. Araçlar geçerken yüksek sesle müzik sesi egzoz gürültüsü ile çocuk sürekli uyanıyor. Korkuyorum çocukta panik atak olacak diye kendimce böyle bir uygulama düşündüm. Böyle bir yazıyı yazarak astım, inşallah sebebini anlamışlardır. Yoldan geçenler yazıyı okuyunca müziğin sesini kısıyorlar, evden anlıyorum yazıyı geçince yine müziğin sesini açıyorlar. Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor. Biz uyuyoruz, çocuk uyuyor. Ses olunca çocuk bir anda korkup kendini atıyor. Havalar sıcak olduğu için de kapı pençeleri açmak zorunda kalıyoruz. Yazı çocuk büyüyene kadar orada kalacak” dedi.

Eşi Songül Bayraktar da yazıyı asma fikrinin eşinden çıktığını ifade ederek “Oğlumuz sünnet oldu, uyuyacak uyuyamıyor. Egzoz sesi, müzik sesi, motosikletler gürültüsüyle sürekli uyanıyor. Eşimde böyle bir yöntem buldu faydası oluyor. En azından müzik sesi kısılıyor, egzoz sesi olmuyor. Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar, abartılı egzoz gürültüsü yapmasınlar” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Araç GürültüsüBebek Uyuyor
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