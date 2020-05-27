Arda Turan'ın Sütlüce'de yıkılan binası vatandaşı mağdur etti





Beyoğlu Sütlüce'de Arda Turan'a ait otel inşaatının harfiyatı sonrası meydana gelen çökmeler onlarca vatandaşı mağdur etti. İddialara göre Beyoğlu Belediyesi, mağdur olan vatandaşlar yerine ünlü futbolcu Arda Turan'ın yanında yer aldı. Mağdur vatandaşların açtığı davalar devam ederken, ortaya çıkan bazı kişiler mağdur vatandaşların zorluğundan çıkar sağlamaya çalıştı.

,

Arda Turan'ın yıkımına neden olduğu binada oturanlar hukuk mücadelesini sürdürürken, harfiyat alanına yakın otele kullanılamaz raporu verildi. Otelin sahibi Şükran Kuru Aral, Arda Turan’la yaşadığı sorunları anlatırken önemli iddialarda bulundu. Arda'nın Beyoğlu Sütlüce’deki öğrenci yurdu çalışması adı altında araziyi zeminden dört kat aşağı kazarak sahibi olduğu otelin istisnat duvarının çökmesine neden olduğunu belirterek "Bugüne kadar binbir emek vererek yaptığım otel büyük zarar gördü, belediye tarafından sorgusuzca mühürlendi" diyerek dert yandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE ZARAR VERDİ

İki yıl önce meydana gelen yıkımın ardından Arda Turan'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Şükran Kuru Aral "Kendisini benim gibi orada bulunan birçok insanan maddi olarak zarar vedi. Yıkım sırasında tüm medya ve basın kuruluşları herşeyi çekip yayınladı. Ayrıca bir geçmiş olsun diye araya nezaketsizlik örneği sergiledi" dedi.

Aral şunları söyledi:

Yaşanan bu süreç içersinde maddi olarak büyük zarar gördüm. Ortak almak zorunda kaldım. Ne yazık ki; talihsizlik aldığım ortağın beni tefeci ve mafya gibi kendilerini toplumda korku salmış insanlara bulaştırdı. Birçok kere tehdit edilip beni sindirmeye çalıştılar, otelden vazgeçmemi istediler. Psikolojimi bozmaya çalıştılar. Ben tek başına bir kadın olarak mücadelemi devam ettirmeye karar verdim, davamı açtım, adalete inanıyorum. Tehdit ve hakaretlere maruz kalarak binbir emekle yaptığım otelin çevresine bile yaklaşamayacak hale geldim. Otelimi tahliye kararı edilmiş gibi gösterip yeni bir sözleşme yaptılar. Mal sahibi ise bu yaşananlara göz yumdu hatta akkım olan 75 bin dolarımı da bana geri vermedi.

Halka mal olmuş futbolcu Arda Turan’ın bu sorunu halledeceğine hep yürekten inandım. Ama sonuç olarak geldiğim durum kiramı bile ödeyemeyecek duruma geldim. Sesimi duyurmak istiyorum. En son çarem Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazacağım. Ben tek başına bir kadınım kendi başıma bir mücadele veriyorum. Alacakları bir tek canım kaldı.