Ardahan'da korkutan deprem | Göle 5.3 ile sallandı
Kandilli Rasathanesi, 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.09.27 17:28:50 40.8135 42.7982 8.4 -.- 2.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2022.09.27 17:24:36 40.8782 42.8365 5.0 -.- 3.9 -.- COBANKOY-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2022.09.27 17:14:07 40.8240 42.8192 23.7 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2022.09.27 17:13:16 40.6975 42.7552 5.0 -.- 3.1 -.- TOPTAS-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2022.09.27 17:08:30 40.8193 42.8227 3.2 -.- 5.2 5.3 BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2022.09.27 16:33:03 40.6102 29.0282 9.9 -.- 1.7 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2022.09.27 16:32:31 40.5310 28.9972 2.9 -.- 1.7 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel 2022.09.27 15:30:05 40.6118 28.9377 6.9 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2022.09.27 14:38:53 36.3145 34.2430 3.7 -.- 2.1 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2022.09.27 14:05:50 38.4365 41.9022 4.3 -.- 2.3 -.- CATALSOGUT-MUTKI (BITLIS) İlksel 2022.09.27 13:56:28 36.8912 30.2007 11.6 -.- 1.2 -.- AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2022.09.27 13:02:35 37.9753 27.5952 6.5 -.- 1.6 -.- DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2022.09.27 12:48:34 39.2725 30.1357 12.9 -.- 1.7 -.- CIFTEOLUKLAR-(KUTAHYA) İlksel 2022.09.27 12:44:08 39.6785 29.2695 12.8 -.- 1.5 -.- NURSATLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2022.09.27 12:02:40 37.5507 35.2718 11.2 -.- 1.5 -.- KOKEZ-ALADAG (ADANA) İlksel 2022.09.27 11:52:43 40.4277 29.3272 0.0 -.- 1.5 -.- AKHAREM-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
Son Güncelleme: 28.09.2022 08:28