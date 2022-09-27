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Ardahan'da korkutan deprem | Göle 5.3 ile sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. AFAD depremi büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu

27 Eylül 2022 Salı 17:27
Ardahan'da korkutan deprem | Göle 5.3 ile sallandı

Ardahan'da korkutan deprem | Göle 5.3 ile sallandı


Kandilli Rasathanesi, 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, 3.2 km depremlikte gerçekleşti. Geniş bir alanda hissedilen depremin ardından vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederek dışarıda beklemeye başladı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.09.27 17:28:50  40.8135   42.7982        8.4      -.-  2.5  -.-   KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN)                    İlksel
2022.09.27 17:24:36  40.8782   42.8365        5.0      -.-  3.9  -.-   COBANKOY-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.09.27 17:14:07  40.8240   42.8192       23.7      -.-  2.5  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.09.27 17:13:16  40.6975   42.7552        5.0      -.-  3.1  -.-   TOPTAS-GOLE (ARDAHAN)                             İlksel
2022.09.27 17:08:30  40.8193   42.8227        3.2      -.-  5.2  5.3   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2022.09.27 16:33:03  40.6102   29.0282        9.9      -.-  1.7  -.-   KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)                        İlksel
2022.09.27 16:32:31  40.5310   28.9972        2.9      -.-  1.7  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2022.09.27 15:30:05  40.6118   28.9377        6.9      -.-  1.8  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2022.09.27 14:38:53  36.3145   34.2430        3.7      -.-  2.1  -.-   KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                İlksel
2022.09.27 14:05:50  38.4365   41.9022        4.3      -.-  2.3  -.-   CATALSOGUT-MUTKI (BITLIS)                         İlksel
2022.09.27 13:56:28  36.8912   30.2007       11.6      -.-  1.2  -.-   AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel
2022.09.27 13:02:35  37.9753   27.5952        6.5      -.-  1.6  -.-   DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel
2022.09.27 12:48:34  39.2725   30.1357       12.9      -.-  1.7  -.-   CIFTEOLUKLAR-(KUTAHYA)                            İlksel
2022.09.27 12:44:08  39.6785   29.2695       12.8      -.-  1.5  -.-   NURSATLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2022.09.27 12:02:40  37.5507   35.2718       11.2      -.-  1.5  -.-   KOKEZ-ALADAG (ADANA)                              İlksel
2022.09.27 11:52:43  40.4277   29.3272        0.0      -.-  1.5  -.-   AKHAREM-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel


 

Son Güncelleme: 28.09.2022 08:28
Anahtar Kelimeler:
ArdahanDeprem
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