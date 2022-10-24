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Arel Üniversitesi'nde bina çöktü, eğitime devam kararı

Arel Üniversitesi, Sefaköy kampüsündeki binada dün meydana gelen çökme ile ilgili , sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 17:38
Arel Üniversitesi'nde bina çöktü, eğitime devam kararı

Arel Üniversitesi'nde bina çöktü, eğitime devam kararı


İstanbul Sefaköy'de bulunan Arel Üniversitesi’nin bitişiğindeki bir konut inşaatında dün saat 16.00 sıralarında istinat duvarının çökmesi, üniversite binasında da göçüğe neden oldu.

Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan yurttaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. 

Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile otellere yerleştirildi. 

Küçükçekmece Kaymakamlığı, dün bir konut şantiyesinde yaşanan ve özel bir üniversitenin de ağır hasar görmesine neden olan çökme olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, forze kazıklarındaki olağandışı hareketliliğin önceden fark edilerek binaların tahliye edildiği belirtildi. 

AÇIKLAMA YAYIMLADI

Öte yandan Arel Üniversitesi de sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapto.

Açıklamada "23 Ekim Pazar günü gerek yerleşkedeki binalar içerisinden gerekse de binanın dışından gelen bina derhal boşaltılarak, gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Akşam saatlerinde bitişik taşınmazdaki istinat duvarından gelen sesler artmış ve akabinde ise istinat duvarı çökmüştür. İstinat duvarının çökmesinin etkisiyle binaların önemli bir kısmı çökmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Sabah saatlerinden itibaren alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde kimsenin burnunun dahi kanamamış olması, yaşanan olaydaki tek sevindirici yandır. Üniversitemiz Rektörlüğü ve idari birimleri, olay akabinde derhal toplanmak suretiyle eğitimin kesintisiz devamı için çalışmalara başlamıştır. Sefaköy Yerleşkesinde eğitim faaliyetlerinin geçici bir süre için online olarak devam edilmesine ve en kısa sürede diğer yerleşkelerimizde öğrencilerimizin eğitimlerine fiziki devam etmesi için ivedi çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Kemal Gözükara Tepekent, Cevizlibağ Sağlık Yerleşkelerimizde ve Sefaköy D Blok Binamızda eğitim devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. 

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Arel üniversitesiBina çökmeYıkıntı
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