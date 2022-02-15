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Arif Şentürk hayatını kaybetti | Rumeli Türküleri öksüz kaldı

Türk halk müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu, Rumeli Türküleri'nin milyonlarca insana ulaşmasını sağlayan Arif Şentürk vefat etti.

15 Şubat 2022 Salı 20:30
Arif Şentürk hayatını kaybetti | Rumeli Türküleri öksüz kaldı

Arif Şentürk hayatını kaybetti | Rumeli Türküleri öksüz kaldı


Son dakika haberi Makedonya Kumonava Türk'ü Rumeli Türküleri'nin güçlü sesi Arif Şentürk tedavi gördüğü hastanede can verdi. Önceki gün yoğun bakıma alınan Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. 

Şarkıcı Onur Akay, önceki sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak,  “Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır” ifadelerini kullanmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Arif Şentürk’ün hayatını kaybettiği açıklandı.

ONUR AKAY'DAN AÇIKLAMA

Şarkıcı Onur Akay, Şentürk'ün ölümünün ardından bir açıklama yaptı. Akay, “Rumeli’nin Arif Aga’sını kaybettik. Arif Şentürk bazı dönemler ilaçlarını almaz ve zaman zaman hastanede tedavi görürmüş. Yine ilaçlarını almadığı için vücudunda ödem oluşmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Maalesef bugün yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi yarın Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Seyitnizam Camii’nden kaldırılacaktır. 2001 yılında aynı plak şirketinden albüm yapmış canlı yayınlara katılmıştık. Nur içinde yatsın inşallah.” İfadelerini kullandı.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

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