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#AsenaTR42 skandalı | İzmir enkazdan can kurtarmaya çalışırken çirkin provakasyon

Türkiye Ege'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından, enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşımız için seferber olurken sosyal medyada kendini bilmez provakatörler boy gösteriyor.

30 Ekim 2020 Cuma 17:40
#AsenaTR42 skandalı | İzmir enkazdan can kurtarmaya çalışırken çirkin provakasyon

AsenaTR42 skandalı İzmir enkazdan can kurtarmaya çalışırken provakasyon kokan mesajlar



İzmir'de çok sayıda binanı yıkılmasına neden olan korkunç depremin ardından provakatörler sosyal medyada boy göstermeye başladı. Asenatr42 adlı sosyal medya hesabından yapılan densiz paylaşıma öfke çığ gibi büyürken toplumdaki kutuplaşmanın, kin ve nefret suçuna evrilmesi dikkatlerden kaçmadı. Yıllardır "Dindar" nesiller yetiştirme projesiyle ortaya çıkan, kendi gibi olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkesi kafir, herkesi gavur ilan etmekten çekinmeyen "Sözde" müslümanlığı deprem gibi doğal afetlerde inancının bir gereği gibi sergileyenler. sosyal medyada kin ve nefret tohumları ekiyor.

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AsenaTR42 adlı kullanıcı daha sonra tüm twit mesajlarını silerek ortadan kayboldu. Aynı profil fotoğrafıyla Instagram üzerinren SaykoTurkeys hesabı ve Asena Türk ismiyle aynı mesajların da paylaşıldığı görüldü.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak AsenaTR42 adlı şahıs gibi sosyal medyada aşağılayıcı ve provakasyona neden olabilecek mesaj sahiplerinin yakalanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Aynı şahsın Cansel Bozkuşcu adıyla açtığı hesapların da kapatıldığı görüldü.

İzmir depremi nedeniyle insanlar can çekişirken Asenatr42 isimli twitter hesabı insanları galeyana getiren mesajlar paylaştı.

Sosyal medyada İzmir depremi için korkunç provokasyon haberleri geliyor. Bazı twitter hesaplarından insanları birbirine düşürmeyi amaçlayan mesajların paylaşılması dikkat çekti. O mesajlardan biri Asenatr42 adlı hesaptan atıldı. Bu paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü,


Asenatr42 kimdir?
Twitter Asenatr42 adlı kullanıcı tarafından paylaşılan İzmir depremi mesajıyla çalkalanıyor. Kimliği bilinmeyen kişi insanlar İzmir’de canıyla uğraşırken şu korkunç mesajı paylaştı:

İzmir Ege’de 6.8 deprem çok geçmiş olsun Müslüman halkı. Ya Rabbi! İzmirliler gibi zinaya, nefsime değil, seccademe köle et beni…

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Son Güncelleme: 30.10.2020 17:58
Anahtar Kelimeler:
Izmir DepremiAsenatr42
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