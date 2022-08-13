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Askeri hastaneler yeniden açılacak | 7 yıllık hatadan dönülüyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri hastanelerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi 'Önümüzdeki günlerde yola koyacağız' mesajı

13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:28
Askeri hastaneler yeniden açılacak | 7 yıllık hatadan dönülüyor


Askeri hastaneler yeniden açılacak | 7 yıllık hatadan dönülüyor

AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm eleştirilere karşın askeri hastaneleri kapatmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olduğunu belirtip önümüzdeki günlerde harekete geçeceklerini söyledi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Akar, Suriye'ye yönelik olası terörle mücadele harekatına ilişkin soru üzerine, "bölgede teröristlere hiçbir şekilde yer olmadığını ve yapılacaklara karşı kayıtsız ve hareketsiz kalmayacaklarını" belirtirken "Özellikle son zamanlarda Tel Abyad ve Münbiç bölgesinden tacizler, tecavüzler arttı. Orası adeta bir terör yuvasına ve yatağına döndü. Bu taciz ve saldırı girişimleri olduğu takdirde bunlara tereddütsüz misliyle karşılık verdik, vereceğiz" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'LA GERİLİM

Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan soruna yönelik soru üzerine, "Türkiye'nin diyalog çağrısına rağmen özellikle Yunanistan'daki bazı siyasilerin, şahsi emelleri doğrultusunda provokatif şekilde eylem ve söylemlerini artırarak devam ettiklerini" belirtti. Akar, "Barış ve istikrar için Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olmasını temenni ediyoruz. Biz, Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, menfaatini korumakta azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna da muktediriz" ifadesini kullandı.

ASKERİ HASTANELER

Akar'ın programda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığı'na devredilen askeri hastanelerin tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesine dair talepler üzerine yaptığı açıklama da dikkat çekti. Hulusi Akar, "Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanı'mızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanı'mızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız" yanıtını verdi.

"GATA TÜRKİYE'NİN ZENGİNLİĞİYDİ"

Asker hastanelerin yeniden açılması talebine dair dün gazetemiz Cumhuriyet'te uzmanların "Bu yanlıştan dönün" çağrısına yer verilmişti. Gazetemize değerlendirmede bulunan eski GATA Komutanı E. Tümgeneral Dr. Tarık Özkut, "Ordusu, askeri olan her ülkenin Askeri Sağlık Sistemi vardır, Türkiye’mizde 2016’dan beri yok. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli" ifadelerini kullanırken, Eski GATA Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümü Ana Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “GATA sadece askeri değil, bilimsel alanda da dünya çapında araştırmalar yapan bir kurumdu. Türkiye’nin zenginliğiydi. Yeniden eski sisteme dönülmeli” demişti.


Muhalefet, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından statüsü değiştirilerek Sağlık Bakanlığı'na bağlanan askeri hastanelerin açılması için yıllardır talepte bulunuyordu. Ancak, iktidar TBMM'ye verilen ilgili yasa tekliflerini ve önergeleri her defasında reddediyordu. 

Anahtar Kelimeler:
GataAskeri Hastaneler
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