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Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nitelikli subay yetiştirmesi gereken Milli Savunma Üniversitesi'nin kapılarını yabancılara aralayan vahim gelişme 'Sehven' açıklamasıyla geçiştirilmeye çalışıldı.

03 Mart 2024 Pazar 00:48
Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler






Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler



Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda önemli kurumu Türkçe bile bilmeyen yabancı uyruklu kişilere kapısını açan AKP iktidarı, Türk halkının göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de yabancıları doldurmaya mı hazırlanıyor? Bugün ÖSYM'den Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav takvimi konusunda görevlilere gönderilen "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" yazısı tartışmalara neden oldu. 


Milli Savunma Üniversitesi'nin yayınladığı düzeltme açıklamasında söz konusu uyarının sehven yollandığı iddia edilsede, çok sayıda kamu kurumu başta Suriyeli ve Afgan kökenliler olmak üzere Türkçe bilmeyen yabancılarla dolduruldu yorumlarına neden oldu. İşte o haberin detayları;


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için sınav görevlilerine gönderilen mesajla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

ÖSYM'den görevlilere gelen "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" şeklindeki mesaj sosyal medyada paylaştı.

MSÜ; 'SEHVEN' GÖNDERİLDİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada, mesajın yanlışlıkla gönderildiği belirtildi.

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınav görevlilerine gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir" denildi.

Anahtar Kelimeler:
MSUSehven
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