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Astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını bilemediği için özür diledi

Yerel seçimlerde AKP Adayı Murat Kurum'un kazanacağını söyleyen Astrolog Nuray Sayarı sonuçları bilemediği için özür dierken, deprem felaketinde, kazalarda binlerce kişinin ölümüne, orman yangınlarında yüzbinlerce hektar alanın kül olmasında sorumluluğu olanlara örnek oldu.

29 Nisan 2024 Pazartesi 08:10
Astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını bilemediği için özür diledi






Astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarını bilemediği için özür diledi

Deprem felaketinde onbinlerce vatandaşımızın can vermesine neden olan resmi yetkililer, kamu görevlileri, Erzindan İliç'te meydana gelen çevre felaketinde hala cansız bedenlerine ulaşılamayan işçilerin ölümüne neden olan başta Murat Kurum ve tüm yetkililer, orman yangınları sırasında THK uçaklarını uçurmamakta direnen ve binlerce hektar ormanın kül olmasına seyirci kalan yetkililer sus-pus olurken, seçim sonuçlarını bilemeyen Astrolog Nuray Sayarı kamuoyundan özür diledi.

Rakibi Ekrem İmamoğlu karşısında ağır yenilgi alan Murat Kurum için seçimden önce kazanacağını iddia eden Astrolog Nuray Sayarı neden yanıldığını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinden önce İstanbul'da seçimi AKP'nin adayı Murat Kurum'un kazanacağını söyleyen Astrolog Nuray Sayarı, Kurum'un doğum bilgisinin ekibi tarafından yanlış verildiğini açıkladı.


31 Mart yerel seçimlerinden önce katıldığı televizyon programında, "Haritaları birleştirdiğimde baktığımda, Murat Kurum kazanacak, Ekrem İmamoğlu kaybedecek" diyen Astrolog Nuray Sayarı seçim sonuçlarının ardından özür diledi.

Astrolog Nuray Sayarı'nın öngörüsünün yanlış çıkması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Konu ile ilgili Sayarı açıklama yaptı.

"DOĞUM BİLGİSİ YANLIŞ VERİLDİ"

Çiğdem Akman'ın aynı isimli Youtube kanalına konuk olan Astrolog Nuray Sayarı seçim öncesi yaptığı öngörünün neden yanlış çıktığını şu ifadelerle yanıtladı:

"Bana verilen doğum bilgilerindeki yanlışlıktan dolayı ben Murat Kurum'un kazanacağını gördüm ama sonra doğum saatinin yanlış olduğu çıktı. Benim bir ekibim var, onlar bana hazırladılar"

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AstrologNuray Sayarı
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