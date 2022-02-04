Atatürk Anıtı'na saldırı | İfadeleri ortaya çıktı





Türk Milleti'nin işgalci emperyalist güçlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer olarak bilinen Samsun İlkadım İlçesi'ndeki Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırıya tepkiler devam ederken, yakalanan iki kuzsenin ifadeleri belli oldu.

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan iki kuzen tutuklandı. Kuzenlerden biri ifadesinde pişman olmadığını belirterek, Atatürk'ü sevmediğini ve heykellerine tahammül edemediğini söyledi. Diğer kuzen ise, Atatürk'e ve büstüne yönelik herhangi bir karşı görüşünün bulunmadığını ve kuzeninin kendisini "Gönlümü rahatlatacağım" diyerek oraya götürdüğünü belirtti.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’da Atatürk anıtı saldırıya uğradı. İlkadım ilçesinde kentin simgesi haline gelen ve Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta, halat bağlandı. Halatın diğer ucu otombille çekilerek anıt yıkılmak istendi. Saldırganlar halat kopunca olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

İKİ KUZEN TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.F. ve kuzeni C.F. tutuklandı.

PİŞMAN DEĞİLMİŞ

Tutuklanan iki kuzenin ifadeleri ortaya çıktı. C.F. ifadesinde kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve bu eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını belirtti.

"Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli'ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli'nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.'nin Atatürk Anıtı'na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.'den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B.F. İle araca bindik ve olay yerinden kaçtık.''



''BENDEN YARDIM İSTEDİ''

Kendisinin Atatürk'e saygı duyduğunu söyleyen B.F. ise, Atatürk'e ve onun büstüne karşı herhangi bir karşı görüşünün bulunmadığını belirtti.

B.F. şunları söyledi:

''Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra C.F. ile buluştuk, 'gönlümü rahatlatacağım' diyerek işyerinin önündeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıta çıkmasına yardım ettim.''

PARKTA ONUR NÖBETİ BAŞLADI

Binlerce kişi anıt önünde bir araya geldi, saldırıya tepki gösterdi. ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, “Mülki idare ‘Onur Anıtı’mızı koruyamıyorsa biz koruruz” paylaşımı yaptı. Anıtın önünde “Onur Nöbeti” başlatıldı.



İLK ADIMI ATTIĞI YERDE

Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’in yaptığı Onur Anıtı, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı noktaya dikildi. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen anıt, 29 Ekim 1931 tarihinde kaideye yerleştirildi. Anıtın resmi açılışı, 15 Ocak 1932’de yapıldı. Atatürk anıtın açılış töreni için Samsun Valisi’ne gönderdiği telgrafta, “Muhterem Samsun halkının şahsıma karşı besledikleri asil duyguların kıymetli bir tezahürünü bildiren telgrafınızdan pek mütehassıs oldum. Teşekkür, muhabbet ve selamlarımın halka arzını rica ederim” dedi.