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Atatürk'e hakaret eden densize Prof. Dr. Ortaylı'dan tarih dersi

Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğün töreninde Atatürk ve silah arkadaşlarına açıkça hakaret eden Şevki Yılmaz adlı densize tepki yağıyor.

19 Şubat 2024 Pazartesi 20:59
Atatürk'e hakaret eden densize Prof. Dr. Ortaylı'dan tarih dersi






Atatürk'e hakaret eden densize Prof. Dr. Ortaylı'dan tarih dersi

Kendini hanedan mensubu olarak tanıtan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde Atatürk Atatürk düşmanlarının sözleri hakkında hiç bir cumhuriyet savcısı soruşturma açmazken, düğüne katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan tarih dersi çıktı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın nikah şahidi olduğu, II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğünü çok konuşulmuştu. Düğününde Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma için, "Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz" diyen Ortaylı'dan son olarak yeni bir açıklama daha geldi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katılıp çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.

Çiftin bir başka nikah şahidi olan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, eline mikrofon alarak "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" demiş, o anlar tepki çekmişti.


BÖYLE DÜĞÜNLER İÇİN FALAN BÖYLE KONUŞULMAZ" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili OdaTV'ye açıklamalarda bulunan Ortaylı, "Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum. O kızı, Berna'yı severim ve dedesi Harun Efendi'yi... Gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar” demişti.

ORTAYLI’DAN YENİ AÇIKLAMA

Son olarak Ortaylı, tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ortaylı, “Eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır” dedi.

İlber Ortaylı’nın tam açıklaması şu şekilde:


 

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