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Atatürk fotoğraflarını çöpten çocuklar buldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk fotoğrafının çöpe atılmasına tepkiler devam ederken, yeni bir skandal İzmit'te ortaya çıktı.

Atatürk fotoğraflarını çöpten çocuklar buldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk fotoğrafının çöpe atılmasına tepkiler devam ederken, yeni bir skandal İzmit'te ortaya çıktı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 16:15
Atatürk fotoğraflarını çöpten çocuklar buldu

Atatürk fotoğraflarını çöpten çocuklar buldu



Ellerinde çerçevlenmiş Atatürk posterleri ile yolda karşılaşan Şevkiye Yalın, İzmit'te yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Turgutlu'da Atatürk Mahallesi Name Sokak'ta çöpe atılan Atatürk posterinin ardından yeni bir skandal İzmit'te yaşandı.

Önce Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ardından İzmit'te çöpe atılan Atatürk posterleri vatandaşların sert tepkisine neden oldu


İzmit’te çöpe atılan çerçeveli 6 adet Atatürk fotoğrafına çocuklar sahip çıktı. Fotoğrafları çöpten alarak elleri ve kıyafetleriyle temizleyen çocukları gören Şevkiye Yalın, fotoğrafları çöpe atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmit’in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu’nda 5 küçük çocuğun ellerinde çerçeveli 6 Atatürk fotoğrafı ile yürüdüklerini gören Şevkiye Yalın, meraklanıp, onların peşinden gitti. Yalın, bir süre sonra çocukları durdurarak fotoğrafları nereden aldıklarını sordu. Şevkiye Yalın, çocukların fotoğrafları çöpte bulduklarını söylemesi üzerine cep telefonu ile fotoğraf ve video çekmeye başladı. Küçük çocukları fotoğrafları teslim etmeleri için bölgedeki polis merkezine götüren Yalın, Atatürk fotoğraflarını çöpe atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.


Bir bankta dinlendiği sırada çocukları gördüğünü söyleyen Şevkiye Yalın, “İzmit yürüyüş yolunda dinlenirken bir baktım ki, 5 tane çocuk ellerinde çerçeveli 6 tane Atatürk posteriyle gidiyorlar. Dikkatimi çekti ve arkalarından gittim. Onları otururken buldum. Sorduğumda, tren garının o tarafta çöpe atılmış vaziyette bulduklarını söylediler. Çocuklar sahip çıkmış posterlere. Ondan sonra çocukları alıp karakola götürdüm. Karakolda gerekli işlemi yaptılar. Tutanak tuttular. Ben de şikayetçi oldum" dedi.

Çocukları kutlayan Yalın, "Bu şekilde Atatürk’ü zedeleyici bir harekette bulunulması çok içime dokundu. O çocukları gönülden kutluyorum. O çocuklar benim için kahramandır. Atatürk’e sahip çıkmışlar. Ben de sahip çıkarak gerekli mercilere bildirdim. Adalet ile inşallah bunu yapanlar da bulunacak. Buna inanıyorum. Adalete güveniyorum. Bizim Atamıza vefamız bu. Biz annemizin, babamızın resimlerini çöpe atabilir miyiz? Atamayız. Eski de olsa bir kenarda tutarız. Yasalarımız da bunu emrediyor. Atatürk’ü koruma yasası bunu emrediyor" diye konuştu.
 

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