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Atatürk Havalimanı yok ediliyor | Kaybedilen seçimin intamı mı?

Yerel seçimlerde CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun iki kez kazandığı zaferin ardından, Atatürk Havalimanı halkın tepkisine rağmen adım adım yok oluşa sürükleniyor.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:27
Atatürk Havalimanı yok ediliyor | Kaybedilen seçimin intamı mı?

Atatürk Havalimanı yok ediliyor | Kaybedilen seçimin intamı mı?

Milletin vergileriyle 4 milyar dolarlık yatırımla dünyanın en iyi 4 hava alanından biri ilan edilen Atatürk Havalimanı, intikam uğruna Millet Bahçesi yapılıyor. İntikam hırsı ile yapılan 3'ncü hava limanı için binlerce ağaç kesilirken, aynı inat uğruna kazınmaya hazırlanan pistlere ağaç dikileceği duyuruldu. 

YIKIM FİZİKEN BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Kuzey-güney pistine millet bahçesi yapılacak" demiş ve ardından millet bahçesi fotoğraflarını paylaşmıştı. İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, yıkımın fiziken başladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıkımın başladığı Atatürk Havalimanı'nda yakında bir fidan dikim töreni yapılacağını duyurmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili, "Heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023’ten sonra açacağız" demişti.

KIDIK: ATATÜRK HAVALİMANI FİZİKEN YOK EDİLİYOR

İmamoğlu’nun yaptığı bu açıklamaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Zaten oranın kuzey ve güney pistinin millet bahçesi olarak yapılması için işe başlanıyor" şeklinde yanıt vermişti.

İYİ Parti'li Kıdık ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde yıkım ekibinin havalimanında kazılara başladığını bildirdi. Kıdık görüntüyü "Atatürk Havalimanı fiziken yok ediliyor. Ben buna “milli servet katilliği” diyorum" ifadeleriyle paylaştı.

Atatürk Havalimanı'nın yıkıma işlemlerinin başlatılması için sözlü talimat verildiğini söyleyen Kıdık; "Atatürk Havalimanı yıkım işinin hızlandırılması talimatı sözlü olarak verildi. İmamoğlu'nun '2023 sonrası Atatürk Havalimanını açacağız' sözlerinden sonra sözlü olarak “yıkın” talimatı geldiğini öğrendim. Yazık" diye yazmıştı.

SALICI: MİLLİ SERVETİ YOK ETMEK DEĞİLDİR DE NEDİR BU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da sosyal medya hesabından Ali Kıdık'ın yayımladığı videoyu paylaştı. Salıcı, "Burası Atatürk Havalimanı. Milli serveti yok etmek değildir de nedir bu?!" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı
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