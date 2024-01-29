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Atatürk Kent Ormanı MHP'li vekilin vakfına verildi

İstanbul'un Avrupa yakası içerisinde yer alan Atatürk Kent Ormanı arazisi MHP'li Uysal'ın kurduğu vakfa devredilmesine vatandaşların tepkisi devam ediyor.

29 Ocak 2024 Pazartesi 09:42
Atatürk Kent Ormanı MHP'li vekilin vakfına verildi







Atatürk Kent Ormanı MHP'li vekilin vakfına verildi

İstanbul Atatürk Kent Ormanı’nın parçası olan arazinin MHP’li Levent Uysal’ın kurduğu vakfa devredilmesi protesto edildi. Alanda inşaatın başlatılacağını belirten çevreciler, “Orman tehdit altında” dedi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Sarıyer’deki Atatürk Kent Ormanı’nın yanı başındaki araziyi otel ve turizm merkezi yapılmak üzere ihaleye açmıştı. Kamuoyuyla paylaşılmayan ihalenin MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı’na (NEV) verildiği ortaya çıktı. 

Dün bölgede bir araya gelen Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri basın açıklaması düzenledi. Burada yapılan açıklamada, “Memleketimizin orman ve kültür mirasına sahip çıkmak asli görevi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, NEV’e ihaleyi kapalı kapılar arkasında vermiş, orman girişini inşaata açmış, kamuya karşı sorumluluğunu ihlal etmiştir. Nişantaşı Üniversitesi’ne bir eğitim kurumu olarak kamuya dair sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Yaptığınız ihale orman varlığını tehdit etmektedir, herhangi bir inşaat girişiminde Sarıyer halkını, bizleri karşınızda bulacaksınız” ifadeleri kullanıldı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kent OrmanıSarıyer
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