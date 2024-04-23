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Atatürk'süz 23 Nisan kutlamasına tepki yağdı

Atatürk düşmanlığı üzerinden 'Dindar' kesimin oylarına oynayan AKP'nin son tezgahı Ordu'da bozuldu.

23 Nisan 2024 Salı 12:30
Atatürk'süz 23 Nisan kutlamasına tepki yağdı






Atatürk'süz 23 Nisan kutlamasına tepki yağdı



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına yönelik çirkin söylemler aleni eyleme dönüştü. AKP iktidarları döneminde Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik hayasız saldırılara hoşgörü ile yaklaşan AKP'li yöneticiler, yurdunu bırakıp kaçan Vahdettin Haini'ne 'Hain' denmesine soruşturma açarken, Türk ordularını zaferle taçlandıran, geride bağımsız bir ülke bırakanlara alçakta saldırıları her fırsatta özendirmekten geri durmadılar. Kayseri'de 23 Nisan Kutlama törenlerinin yapıldığı meydana sloganlar atarak giren gericiye tepkiler devam ederken, dağları AKP'li hükümetlerin verdiği izinle talan edilen, tarım alanları zehirlenen Ordu'da Atatürk'süz 23 Nisan kutlanmaya kalkışıldı. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler'in ekibi tarafından organizasyonu yapılan 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu, halkın tepkisine neden oldu. 


Ordu Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinliğinde Atatürk resimlerine yer vermedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in girişimiyle Atatürk resmi alana alkışlar eşliğinde asıldı. Adıgüzel, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız? Yoksa AKP'li belediye diye görmezden mi geleceksiniz?" diye sordu.


Türkiye Cumhuriyeti'nin Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, aynı zamanda da milli egemenliğin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ülke genelinde çeşitli organizasyonlar düzenlenirken; AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 'Atatürk'süz 23 Nisan etkinliği ise tepki çekti.

ATATÜRK RESMİNE YER VERMEDİLER

Belediye, organizasyonunda Atatürk resmine yer vermedi. Söz konusu durumun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e bildirilmesinin ardından harekete geçildi.

Adıgüzel'in girişimiyle birlikte Atatürk resmi alana alkışlar eşliğinde asıldı.

BAKAN YERLİKAYA'YA SORDU: 'GÖRMEZDEN Mİ GELECEKSİNİZ?'

O anları X hesabından paylaşan Adıgüzel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da seslenerek, "Soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız? Yoksa AKP'li belediye diye görmezden mi geleceksiniz?" diye sordu.

CHP'li Adıgüzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Burası AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin alan düzenlemesinden sorumlu olduğu 23 Nisan etkinlik alanı.

Alanda Atatürk resminin olmadığının bildirilmesi üzerine müdahele ettik. O resmi oraya alkışlar içinde astırdık.

Şimdi soru şu İçişleri bakanı Sayın Ali Yerlikaya,

Ordu Büyükşehir Belediyesine de Atatürk'e gereken saygı ve hassasiyeti göstermediği için soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız?

Yoksa AKP'li belediye diye görmezden mi geleceksiniz?

Duyarlılık gösterip beni arayarak bilgilendiren tüm yurttaşları ve velileri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”
 

Anahtar Kelimeler:
OrduHilmi Güler
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