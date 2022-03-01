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Atatürk'ü Kocatepe'den nasıl sileceksiniz?

Afyon Halk Eğitim Merkezi Cumhurbaşkanları Köşesi'ne Atatürk'ü koymayan yetkililere sert tepki. Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü, Afyon Kocatepe'den nasıl silecekleri merak konusu oldu

01 Mart 2022 Salı 17:49
Atatürk'ü Kocatepe'den nasıl sileceksiniz?

Atatürk'ü Kocatepe'den nasıl sileceksiniz?

Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ‘Cumhurbaşkanları Köşesi’ne koymayan Afyon Halk Eğitim yöneticilerine Türkiye genelinden tepki yağıyor


Afyon’daki Halk Eğitim Merkezi’nin ‘Cumhurbaşkanları Köşesi’ne Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı eklenmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının köşede yer verilmemesine CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal tepki gösterdi: "Unutturamazsınız"

Afyon’daki ‘Cumhurbaşkanlığı Köşesi’nde 10 cumhurbaşkanının fotoğrafı yer alırken; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verilmedi.

Sosyal medya hesabından yaşanan duruma tepki tepki gösteren CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, ''Konuyla ilgili gereğinin yapılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi

Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi'nde Cumhurbaşkanları köşesi. Ancak burada Cumhuriyetimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK yok. Böyle unutturabiliriz diye düşünmüş olmalılar. Oysa daha önce bunu denemeye kalkanların nasıl tarihe gömüldüğünü unutmuşlar. Afyonkarahisar demek Kocatepe demektir. Burası kurtuluşun topraklarıdır. Buradan Atatürk sevgisini söküp atmaya böyle ucuz ve çirkin ayak oyunları yetmez. Bizde Atamızın sevgisi nesilden nesile aktarılıp her geçen gün onun kıymeti daha da çok anlaşılmaktadır. Bunu iyi bilin Atamıza yapılan bu saygısızlığı izah etmeye kalkmayın. Zira bunun izahı olmaz. Konuyla ilgili gereğinin yapılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyorum.”

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