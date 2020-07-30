Atatürk Üniversitesi'nde kurbanlık krizi
Türkiye mübarek Karban Bayramı'na huzur içinde girmeye hazırlanırken, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde kurbanlık krizi yaşanıyor. Bayram öncesi tüm akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı imzasıyla gönderilen e-postada yer alan bağış çağrısının adresi İlim Yayma Cemiyeti oldu.
Rektörlük seçimleri öncesi, akademisyenler arasında yaşanan kurban bağışı krizinde Rektör Çomaklı'ın gösterdiği adres için "Milletin Geleceği için Ümmetin Cemiyeti" ifadesi olarak tanımlanırken, bağış yapmayanlara mobing ve yıldırma iddiaları gündemi geldi.
Akademik çevrelerin iddialarına göre, kurban bağışı yapmayan öğretim üyelerinin rektörlüğe çağrılarak soruşturma açma imasıyla İlim Yayma Cemiyeti'ne bağış yaptırılmak isteniyor.