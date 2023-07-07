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Attığı tek taşla 8 katlı binayı yıkan adam konuştu

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam eterken, taş atarak 8 katlı binayı yıkan yurttaş ilk kez konuştu

07 Temmuz 2023 Cuma 19:22
Attığı tek taşla 8 katlı binayı yıkan adam konuştu

Attığı tek taşla 8 katlı binayı yıkan adam konuştu


Deprem bölgesinde yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar gündemdeki yerinikoruyor. Malatya’da attığı bir taşla 8 katlı binayı yıkan yurttaş sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin ilk kez konuşan Gökhan Kılıç, "Malatya’da yıkım işlemlerimiz sürüyor. Bu tür binalar ağır hasarlı olduğu için korna sesi ile de yıkılabiliyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

4 Haziran Salı günü Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 8 katlı ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı için hazırlık yapıldığı esnada ise yıkım işlemlerini gerçekleştiren firma yetkililerden Gökhan Kılıç’ın (34) attığı bir taş sonrası bina büyük bir gürültü ile yıkıldı.

Binanın yıkılma anı çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınırken, kentte taşma atmaları ile meşhur Akçadağlılara atıfta bulunarak sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu.

"SES DALGALARINA NEDEN OLDU"

Olayın salı günü akşam saatlerinde meydana geldiğini aktaran Gökhan Kılıç, Akçadağlı olmadığını belirterek, "Bölgede yıkım çalışması yaparken iş makinesinin makası ile binanın kolonlarını kestikten sonra elime bir taş alarak binanın camlarına attım bu da ses dalgalarına neden oldu ve bina yıkıldı. Bu sırada vatandaşlar kayıt almış alınan video üzerine de Akçadağlı olduğum yazılarak sosyal medyada paylaşılmış ben Elazığlıyım. Malatya’da yıkım işlemlerimiz sürüyor. Bu tür binalar ağır hasarlı olduğu için korna sesi ile de yıkılabiliyor" diye konuştu.

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BinaTaş Atarak
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