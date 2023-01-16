Avdan'da binlerce dönüm tarım arazisi madene açıldı



Dünya kıtlıkla mücadale için tarım alanlarına kesin koruma alanları ilan ederken, Türkiye'de maden ve inşaat şirketleri, en değerli tarım arazilerini talan ediyor. Denizli Avdan'dan kömür için 527 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi maden şirketine verildi



Avdan’da açılmak istenen kömür madenine karşı mücadele sürüyor. 13 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 527 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi maden için bir gecede acele kamulaştırılmıştı. Yerel halk, yürütmeyi durdurma davası açsa da verimli tarım arazilere kepçe ile girilmişti. change.org/avdandamadenehayir adresinde imza kampanyası yürüten Avdan Platformu, acele kamulaştırmanın yıldönümü vesilesiyle bugün yaptıkları basın açıklamasında “AVDAN’da yapılacak AÇIK KÖMÜR İŞLETMECİLİĞİNE karşı AVDAN halkının yanındayız! Unutulmasın ki Toprak Bizim…” mesajını iletti.

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde iki yıl önce termik santral için ruhsat verilmişti fakat köylülerin itirazları sonuç verdi ve ruhsat iptal edildi. Daha sonra kömür ocağı için ÇED süreci başlatıldı; bölge halkı, yaşam savunucuları ve köylü birlikte dayanışma göstererek bu sefer de ÇED sürecini durdurdu. Fakat geçen sene Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3.764.623 metrekarelik tarım arazisi, linyit işletme ruhsatlı sahalarda maden üretimi için acele kamulaştırıldı. Bölge halkı tarım arazilerini ve zeytinlerini kömüre feda etmemek için bu kararı yargıya taşıyarak Danıştay’da yürütmeyi durdurma davaları açtı. Hukuki süreç hâlâ devam ederken Haziran 2022’den beri açık kömür kazısı devam ediyor. Ayrıca köylüler kasım ayında şirketin kamulaştırma alanları dışındaki arazilerde çalışma yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDERKEN KAPASİTE ARTIŞI GÜNDEME GETİRİLDİ

20 Temmuz 2022’de Avdan muhtarı İlhan Kulaç’a Denizli Valiliği tarafından tebliğ edilen duyuru ile “Açık Ocak Kömür İşletmeciliği Kapasite Artışı” projesi gündeme geldi ve projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun halkın görüşüne açıldığı duyuruldu. Kapasite artışı kararını protesto eden yerel halk, “Kömür değil, ömür istiyoruz. Bizler, bölgede tarımsal faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz, kömür madeni istemiyoruz. Acele kamulaştırma kararı bir an önce geri çekilsin. Yaşamak istiyoruz. Kömür istemiyoruz. Topraklarımızı istiyoruz,” dedi.

Avdan Platformu, bu kamulaştırma kararı ile yaklaşık 3 bin köylü evinden mahrum edildiğini; 4 yerleşik mahallenin yok olduğunu; zeytinliklerin, meyve bahçelerinin, hububat sahalarının yerle bir edildiğini belirtiyor. Ayrıca yörenin iklim dengesinin bozulduğunu, havasının kirlendiğini, içme suyu ve yeraltı suyu tamamen tehlikeye girdiğini vurguluyor.

Acele kamulaştırmanın yıldönümü vesilesiyle Denizli Basın Merkezi’nde yapılan basın açıklamasında Avdan Platformu Sözcüsü Av. Hasan Ozan Orpak şu sözlere yer verdi: “Denizli ili Tavas ilçesi Avdan Mahallesi’nde 13 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ile 3.764.623,79 m2 alanda 564 adet parsel acele kamulaştırma kararı çıkartılmış ve süreç bitmeden kömür çıkartma faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün de bu sürecin yıl dönümündeyiz.

13 Ocak 2022 tarihinde verilen Acele Kamulaştırma Kararı ile birlikte Avdan da Açık Kömür Madenciliği yapılmaya başlandı. Böylece Avdan artık eski Avdan değil. Verimli araziler sadece bir kömür yatağı haline geldi. Yüzlerce ağaç söküldü. Su kaynakları zarar gördü ve görmeye devam ediyor.