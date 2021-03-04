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AVM'de eğitimci şiddeti | Çocuğun saçını çeke çeke vurdu

Bir alışveriş merkezinin yiyecek - içecek bölümünde 5 - 6 yaşlarında erkek çocuğuna yönelik şiddet görenleri dehşete düşürdü.

04 Mart 2021 Perşembe 10:49
AVM'de eğitimci şiddeti | Çocuğun saçını çeke çeke vurdu

AVM'de eğitimci şiddeti | Çocuğun saçını çeke çeke vurdu

Ankara'da bir AVM'nin restoran bölümünde 5 - 6 yaşlarındaki erkek çocuğuna şiddet uygulayan kadın kendisini uyaranlara 'Ben eğitimciyim neler çektiğimi bilmiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.


Ankara'da, önceki gün Etimesgut ilçesindeki bir AVM'nin restoran katında, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Bir kadın, iddiaya göre yanında yemek yemeyen erkek çocuğa tepki gösterdi. Kadın, 5-6 yaşlarındaki çocuğa vurup, saçından çekerek darp etti.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre olayı gören vatandaşlar, çocuğun ağlaması üzerine kadına uyarıda bulundu. Ancak kadın vatandaşlara tepki göstererek çocuğa hakaret etmeye devam etti. Kadının, çocuğu darp etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.

"ÇOCUĞUN ACIDAN ÇIĞLIK ATTIĞINI GÖRDÜM"

Olay sırasında AVM'de bulunan A.S. adlı görgü tanığı, "Biz uzak bir köşede oturuyorduk. Bir süre sonra çocuğun çığlık seslerini duyduk ve o tarafa gittik. O sırada bir kadının çocuğa şiddetli bir şekilde tokat attığını, çocuğun ise acıdan çığlık attığını gör

"BEN EĞİTİMCİYİM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Orada tekrar çocuğa bağırıp ve hakaretler etmeye devam etti. Bunun üzerine yanımda oturan bir kadınla birlikte kendisinin yanına gittik ve uyarıda bulunduk. Fakat kadın bize de hakaret ederek, 'Ben eğitimciyim, benim ne çektiğimi bilmiyorsunuz. Bu çocuk hasta, yemek yiyip ilaç içmesi lazım, ama sabahtan bu yana hiçbir şey yemiyor' dedi.

"GÖRÜNTÜYÜ KAYDETTİM"

Daha sonra biz kendi masamıza geçtik. Kadın o sırada çocuğa tekrar hakaret edince telefonumla o anları kayıt altına aldım. Bir süre sonra da kadın çocukla oradan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

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