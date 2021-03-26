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Avrasya Tuneli'nde doğum | İki kıta arasında dünyaya geldi

Eşinin doğum sancıları tutunca Kartal'dan, Avrupa Yakası'nda Bahçelievler'de bir hastaneye gitmek için yola çıkan Giray çiftinin bebeği Avrasya Tüneli'nde dünyaya geldi.

26 Mart 2021 Cuma 11:49
Avrasya Tuneli'nde doğum | İki kıta arasında dünyaya geldi

Avrasya Tuneli'nde doğum | İki kıta arasında dünyaya geldi

Avrupa ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde  doğum gerçekleşti. Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, "Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı" dedi.

37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray ve 38 yaşındaki Elektrik Mühendisi Deniz Giray çifti, 2015 yılında evlendi. Kartal’da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler’deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli’ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı.

Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli’nden, kucağında bebeği ile çıktı. Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli’nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli’nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.

"OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIM"

Anne Giray, “Sanırım Avrasya Tüneli’nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan o sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki gerçekten oğlumuz beklemeyecek. Ve doğumu arabada gerçekleştirmek zorunda kaldık. Eşim de sağ olsun bizi yetiştirmek için elinden geleni yaptı ama oğlum beklemedi, ben de ona ebelik yaptım” diye konuştu.

Kartal’da yaşadıklarını ve doktorlarının bulunduğu Bahçelievler’deki hastaneye biran önce yetişmek için yola çıktıklarını anlatan Giray, şunları söyledi:

"Doğuracağımı anlayınca kendimce pozisyon aldım arabanın ön koltuğunda. Baktım ki bebek geliyor. Nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu, aklıma onlar geldi. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım. Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun Avrasya Tüneli’ne girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Biz şanslıyız, bebeğimizi babamızın da gayretiyle sağlıkla kucağımıza aldık."

KORDONU ARABADA KESİLDİ

Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldikten sonra o anları kaydeden baba Deniz Giray da “Tam doğum anını kaydedemedik tabii ki, o sırada biz de çok paniktik. Avrasya Tüneli’nden çıktıktan 10 dakika sonra çekebildim. Doğmuştu artık, durumu iyiydi bize göz kırpıyor, hareket ediyordu. Paniğimiz biraz azalmıştı.  Onu sardık, o zaman çekebildik. Hastaneye gelince, Canan hemşire hemen arabaya koştu, bindi. Kordonu arabada kesildi. Tüm operasyon koltukta oldu” ifadesini kullandı. 
 

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