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Avrupa virüsle yatıp, virüsle kalkıyor

İptaller, yasaklar, kısıtlamalar vatandaşı adeta endişeye itiyor. Eski sağlık çalışanları dahi göreve çağrılırken, virüsün boyutunun artacağı korkusuyla vatandaşlar, evlerine alışveriş stoğu yapıyorlar.

14 Mart 2020 Cumartesi 16:07
Avrupa virüsle yatıp, virüsle kalkıyor

Tüm dünyaya yayılmaya devam eden ve etkisini hızlı şekilde sürdüren koronavirüsü halkta büyük paniğe neden oluyor.

Yaşar KAÇMAZ/AVRUPA

Gün geçtikçe yaygınlaşan virüs tehlikesi ile ölüm vakalarının artmaya başlamasının ardından Avrupa başta olmak üzere bir çok ülke temsilcileri yoğun toplantılar gerçekleştirerek ciddi önlem politikaları oluşturmaya çalışıyorlar.

500 MİLYAR EURO HAZIR BEKLETİLİYOR

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier yaptığı açıklama da; ülke olarak virüsün oluşturacağı sorunlara karşı mali güce sahip olduklarını belirttiler. Alman Kalkınma Bankası'nın (KFW) kasasında 500 Milyar Euro'nun da her türlü soruna karşı hazır halde bekletildiği ifade edildi.

YASAKLAR ENDİŞELERİ ARTTIRIYOR

Yetkililerin açıklamaları karşısında olayın ciddiyetine kulak veren vatandaşlar, büyük bir krizin kapıda olduğu belirginliğini yaşıyorlar. 

Okulların erken tatile girmesi, bazı ülkelere giriş çıkışların yasaklanması, eski sağlık çalışanlarının göreve çağırılması, cuma namazlarının ve kilise ziyaretlerinin kısıtlanması, futbol karşılaşmaları gibi birçok etkinlik ve konserlerin ertelenmesi gibi alınan bazı önlem kararları halkı paniğe doğru sürüklemeye devam ediyor.

HALK ALIŞVERİŞE AKIN EDİYOR

Çok yakın zamanda sokağa çıkma yasağının alınacağı kanaatine kapılan ve evden çalışma döneminin başlaması ile beraber virüsün de ne zaman sona ereceği belirsizliğinin yarattığı endişe sonucunda vatandaşlar alışveriş mağazalarına akın ediyorlar. 

Türk ve Alman süpermarketlerinin raflarından un, şeker, yağ, yumurta gibi gıda ürünlerinin yanı sıra, dezenfekte ilaçları olan kolonya, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde neredeyse yok satarcasına kapışılıyor.  

Bazı vatandaşların tedbir amaçlı, bazı vatandaşlarında çok abartarak fazla alışveriş yapması sonucunda kasalarda giriş ve çıkışlar da izdihama neden oluyor. 

ZORDA KALMADIKÇA SOKAĞA ÇIKMAYIN

Öte yandan Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya sınırlarında giriş ve çıkışların bazı bölgelerde yasaklandığı, bazı bölgelerde de ciddi kontroller sağlanarak yürütüldüğü yetkililerce bildiriliyor.

Yetkililer, çok önemli bir durum olmadığı sürece vatandaşların kalabalık ortamlara katılmaması ve evlerinden dışarı çıkmaması yönünde açıklamalarda bulunuyorlar.

TÜRKİYE'YE CENAZE NAKLİNE İZİN VAR

DITIB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye uçuş yasağı olmasına rağmen Avrupadan Türkiye'ye cenaze nakli kargo uçağı ile gerçekleşecek ancak refakatçi kabul edilmeyecek.

Son Güncelleme: 14.03.2020 17:06
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