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Avukat'a Şeriat' soruşturması | Feyza Altun gözaltına alındı

Sosyal medyada bir grup tarikaçinin boy hedefi haline gelen Avukat Feyza Altun, attığı bir mesaj yüzünden gözaltına alındı. 

19 Şubat 2024 Pazartesi 16:57
Avukat'a Şeriat' soruşturması | Feyza Altun gözaltına alındı






Avukat'a Şeriat' soruşturması | Feyza Altun gözaltına alındı


Dini inançları istismar etmekten çekinmeyen tarikatçı yapılanmaların sosyal medyada yıllardır linç etme girişimine maruz kalan Avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturma ve talimat kapsamında gözaltına alınmasına tepkiler yükseldi. 


Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından yazdığı “Şeriata so....m” ifadesi nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan res'en soruşturma başlatıldı.

Feyza Altun soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan Altun sağlık kontrolü için Bayrampaşa devlet Hastanesi'ne getirilirken burada gazzetecilere yaptığı açıklamada 'Türkiye şeriatla yönetilmiyor ve hiçbir zaman da yönetilmeyecek. Türkiye laik bir ülke' ifadelerini kullandı. Altun'un buradaki işlemlerinin ardından emniyete sevk edileceği ifade edildi..


DİN DEĞİL POLİTİK REJİM"

Gözaltına alınmadan önce Cumhuriyet'in ulaştığı Altun, "Bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil politik rejimdir" diyerek sözlerinin arkasında olduğunu vurgulamıştı. 

Altun, hakkında soruşturma açıldığının öğrenilmesinin ardından da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Bugüne kadar hiçbir inançla ilgili en ufak rencide edici şey yazmadım yazmam da. Kimsenin dini inancı, hangi din olursa olsun onu yaşama biçimi beni ilgilendirmez.

Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur. 

Ettiğiniz küfür hakaret ve tehditleri iade ediyorum."

NEDEN HEDEF OLDU?

Feyza Altun, geçen gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış; bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı. Altun ise buna yanıt olarak “Şeriate s..kayım” ifadesiyle karşılık vermişti.

Altun, daha sonra sosyal medyada hedef haline gelmiş ve hakkında tutuklanması çağrıları yapılmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
şeriatFeyza Altun
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