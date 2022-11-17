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Ayağı kırılan kedi hastanenin acil servisine geldi

Tatvan'da bir sokak kedisinin sendeleyerek önce hastaneye ardından da hastanenin acil servisine gelen görüntüleri sosyal medyada yorum rekoru kırdı.

17 Kasım 2022 Perşembe 10:35
Ayağı kırılan kedi hastanenin acil servisine geldi


Ayağı kırılan kedi hastanenin acil servisine geldi

Kediler dünyasından şaşırtan haber. Daha önce yavrusunu hastaneye getiren bir kedinin ardından şimdi de ayağı kırılınca Acil Servise sendeleyerek gelen kedi görenleri hayrete düşürdü. Bitlis’in Tatvan ilçesinde ayağı kırılan kedinin sekerek hastanede dolaştığı görüntüler renkli sahnelere neden oldu. Kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı.

Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ayağı kırılan kedinin hastanede sekerek dolaştığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarda acil serviste bir süre bekleyen kedi, daha sonra cerrahi müdahale odasından içeriye girdiği görülüyor.


Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan Hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anlayarak kediye ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık çalışanları tarafından “Davşo” isminin verildiği sevimli kedi, sağlık çalışanlarının gösterdiği merhamet ile ara sıra hastaneye geliyor.

“SEKE SEKE YÜRÜYORDU” 

Ayağı kırılan kediyi tedavi ettiklerini dile getiren Hemşire Abuzer Özdemir; “5 yıldır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyorum. Çalışırken içeri bir kedinin girdiğini gördüm ve seke seke yürüyordu. Muayene etmek için elime aldığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim ve ayağını atele (organları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürün) aldım. Kediyi bir müddet gözetim altında tuttum. Daha sonra kedi rahatladı ve adeta yolu biliyor gibi yine geldiği yerden tekrar dışarı çıkıp gitti” dedi. 

“KEDİ YANIMIZDA SICAK BİR YUVA GÖRDÜ” 

Kediyi çok sevdiklerini söyleyen Özdemir, “Bizim bir kedimiz vardı ve çok severdik. O ölünce onun ismini bu kediye bıraktık. Kedinin burada tedavisi yapıldığı için yanımızda sıcak bir yuva gördü. Ara ara yanımıza gelmeye başladı ve biz de kedi rahat etsin diye bu yaptığımız ateliyi gevşetip tekrar tekrar bacağı atele alıyoruz” dedi. 

Son Güncelleme: 17.11.2022 10:37
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