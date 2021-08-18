Ayağı kırılan yılkı atını arkadaşları yalnız bırakmadı



Ardahan Göle'de yılkı atlarının bir arada toplandığını görenler, yerde çaresiz yatan bir yılkı atının ayağının kırıldığına tanık oldu.

Ardahan´ın Göle ilçesinde merada ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar yalnız bırakmadı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınan at tedavisi için merkeze götürüldü



Ardahan´ın Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı.

Edinilen bilgilere göre yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı.

At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü.

Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.



