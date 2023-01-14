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Ayağına takılan taş, dünyanın en eski arı peteği çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dağda gezerken ayağına takılan taşı inceleyen vatandaş milyonlarca yıllık arı peteği fosili ile karşılaştı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 19:45
Ayağına takılan taş, dünyanın en eski arı peteği çıktı

Ayağına takılan taş, dünyanın en eski arı peteği çıktı


Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yurttaş dağda gezdiği sırada arı peteği fosili buldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Bağ Mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Ali Kılıç, geçtiğimiz yıl dağda gezerken ayağına bir taş takıldı.


Taşı eğilip aldığında üzerindeki şekillerin farklı olduğunu gördü. taşa daha yakından bakan Kılıç, bunun altıgen şekilli arı peteği olabileceğini düşündü.

Ali Kılıç'ın yaptığı araştırmada taşın arılarca yapılmış bal peteği olduğu ve aradan geçen yıllarda taşlaşarak fosilleşmiş olabileceğini öğrendi.

Bulduğu taşı evinde gözü gibi bakan Ali Kılıç "Ben dağda geziyordum. Bizim bir zeytin ağacı bahçemiz var orada taşlı bir yerdi. O yerde gördüm bu taşı. Dikkatimi çekti. Arı peteği gibi güzel gözenekleri var onun için aldım eve getirdim. 1 yıldır bende. Bu taşın ta Nuh Aleyhi selam zamanında kaldığını düşünüyorum. Ömrüm oldukça bu taşı saklayacağım" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Fosil
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