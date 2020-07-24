Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma Namazı kılındı

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz 86 yıl sonra kılındı. Namaz öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da dua etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu, salgın nedeniyle misafir girişlerinin durdurulduğunu belirtti. Ayasofya Camii ibadet için sabaha kadar açık olacak.

Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyan, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet etti.



Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yaptı.

NAMAZ İÇİN 5 FARKLI ALAN

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NE ZİYARET

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde yoğunluk oluşturdu.

MUHARREM İNCE VE TANSU ÇİLLER DE AYASOFYA'YA GELDİ

Öte yandan CHP'li Muharrem İnce de, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde cuma namazı kıldı.



Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İstanbul genelinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne cuma namazı için gelen vatandaşların önceki durağı, Fatih Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi oldu.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamındaki önlemlerle içeriye alındı.

İçeride ve pencere önünden dua eden vatandaşlar daha sonra türbeden ayrılarak cuma namazının kılınacağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

GİRİŞLER SAAT 10.00'DA BAŞLADI

Vatandaşlar, namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten geldi. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlandı.

Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, dün akşam 20.00'de başlarken, sabah saatlerinde tamamlandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TARİHTE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazının kılındığı tarihi güne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hamdolsun #AyasofyaCamii açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı.

Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: NAMAZ ALANLARI TAMAMEN DOLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu, salgın nedeniyle misafir girişlerinin durdurulduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açılış için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, cami içinden fotoğraf paylaşmıştı.



"PROTOKOLE GİTMEK İSTEMEDİM"

Namazını meydanda kılan CHP eski milletvekili Muharrem İnce, "Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine değil ezanın davetine uydum. Protokole gitmek istemedim, Sultanahmet'te namazımızı kıldık. Diyanet İşleri Başkanı davete gerek yok demişti. Sonra davetiye gönderdi. İbadete açmak yerine siyasete açtıkları için oraya gitmedim" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN MİLLETİN DEDİĞİ OLMUŞTUR"

86 yıl aradan ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı için gelen eski başbakan Tansu Çiller de, "Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Bunu başaran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenleri teker teker kutlamak isterim. Bugün milletin dediği olmuştur. Bugün Ayasofya Camii'ne namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler ama son sözü daima milletimiz söyler" dedi.



SABAHA KADAR AÇIK

Müftülük görevlileri, namaz kılınacak alanlarda vatandaşlara yardımcı olacak.

Basın mensupları için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edildi.

Ayasofya Camisi'nin açılışı dolayısıyla belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgiler, İstanbul Valiliği internet sitesinde yer alacak.

Ayasofya Camisi sabaha kadar açık olacak.