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Ayder Yaylası'nda salıncak kavgası

Son yıllarda araplara yoğun olarak peşkeş çekilen Karadeniz dağları içinde rantı en yüksek bölge olarak öne çıkan Ayder'de şimdi de salıncak krizi patlak verdi.

Ayder Yaylası'nda salıncak kavgası

Son yıllarda araplara yoğun olarak peşkeş çekilen Karadeniz dağları içinde rantı en yüksek bölge olarak öne çıkan Ayder'de şimdi de salıncak krizi patlak verdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:35
Ayder Yaylası'nda salıncak kavgası

Ayder Yaylası'nda salıncak kavgası


Defalarca uzatılan imar barışı, yaylalar arası yapılan yol genişletme çalışmaları, barajlar, HES projeleri ile Karadeniz'in doğal güzelliğini betonlaştıran rant sistemi Ayder Yaylası'nı kimlik bunalımına soktu. 


Geleneksel yayla evleri yüksek kâr hırsıyla araplara yüksek bedellerle satılmak istenirken, Karadeniz'de yabancılara konut ve lüks ev satışında yaşanan artış bölgenin karakteristik yapısını bozdu.


Ayder Yaylası, Karadeniz insanının eğlence yapısını kökten değiştiren yeni alışkanlıklara sahne oldu. Bölge dışından insanları günü birlik ağırlayan evler üretim yerine turizme yöneldi. Tarımsal üretimin yerini yeni eğlence mekanlarında dönen sıcak para alırken ortaya salıncak sektörü çıktı.

Ayder Yaylası'na gelenlerin en büyük eğlence aracı haline getirilen salıncaklar yüzündne horon tepecek yer bulamayan vatandaşların isyanını valilik duydu..

 
Çamlıhemşin İlçesi'nde ve 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'Turizm Merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. 


Rize'nin ünlü Turizm Merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor.

Salıncaklardan yer kalmayan yaylada, oluşan kirlilik üzerine harekete geçen Rize Valiliği, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderdi, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için çalışma başlattı. 

İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor. 

Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. 

Salıncaklardan yer kalmayan yaylada, oluşan kirlilik üzerine harekete geçen Rize Valiliği, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderdi, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için çalışma başlattı. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacak, salıncaklarda kurulamayacak. 

"HORON OYNANACAK YER KALMADI"

Ayder Yaylası’nı eski düzenini bulamadıklarını söyleyen Nurcan Bulut, "Daha öncede geldim fakat eski organikliğinden uzaklaşmış. Hiç beğenmedim. Her taraf yapay çiçekli salıncaklarla dolmuş. Çok aşırı salıncak var. Bir iki tane yeterli bence" dedi. 
Eskiden Ayder’in daha güzel olduğunu söyleyen Adem Kamber de “Ayder kaplıcaları doğasıyla güzel bir yer. Salıncakları buradaki insanlar gelir kapısı haline getirmişler. Aşırı salıncak var. Horon oynanacak yerler vardı ama şimdi yok" dedi. 

Birkan Pabuççu ise “Buraları pek iyi bulmadım. Ayder yaylalıktan çıktı. Çimlerin üzerine uzanmak varken her yer salıncak. Orman doğa kokusu yerine duman kokuları almış diye konuştu.


Salıncak sahibi Faysal Okumuşoğlu da "Ayder Yaylası'nda salıncaktan başka aktivite eğlence yok. Gelenrler de salıncaklarla sallanıyor, gayette mutlu mesutlar. Bunların kaldırılması devletin başka planları olmasından olabilir. Daha nizami daha düzgün olsa tabii ki daha güzel olur. Kendi arazilerimiz kaydımız var" dedi.

VALİ MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder'de dönüşüm projesi uygulayacaklarını belirterek bu süreçte salıncaklara yayla alanında müsaade etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. 

Çeber, Kısa süre içerisinde yaylanın düz alanı için kamulaştırma süreci başlayacak. Vatandaş 'burası benim arazim ve salıncaklarla geçiniyorum' diyor haklı olarak. Biz de karşılığını vererek devlet olarak onları alacağız. 


Salıncaklara yoğun bir talep olduğu söyleniyor. Yaylada uygun, bu işin yapılabileceğinin düşünüldüğü yerler olursa tespit edip üçerli, dörderli, ikişerli olarak belirlenen yerlere salıncaklar konulabilir. 


Yaylada festival alanı diye nitelendirilen alanda insanlar 'salıncaklar nedeniyle zemindeki yeşili göremez olduk' dediği o alanda salıncaklara müsaade etmeyeceğiz“ dedi.

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