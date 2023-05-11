

Aydın Adliye binasını fay hattına yapıyorlar



Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu unutan kamu yöneticilerinin aymazlığı binlerce cana mal oluyor. Son büyük deprem felaketinin ardından Ege Bölgesi'nde depremi unutan yöneticiler Aydın Adliyesi'ni fay hattı üzerine inşaa ettiği ortaya çıktı.

Öğrendiğime göre, Aydın Adalet Sarayı Aktif bir fay üzerinde inşa ediliyor. İhalesi yapılmış. Bunu duymak çok üzücü ve umut kırıcı. Daha onbinlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim? Herşey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı? Lütfen buna… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 11, 2023

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Aydın Adalet Sarayı’nın aktif bir fay üzerinde inşa edildiğini belirterek, “Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim?Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı?” ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanıAydın Adalet Sarayı’nın aktif bir fay üzerinde inşa edildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.



Adliyenin ihalesinin de yapıldığını belirten Görür, şunları kaydetti:

“Öğrendiğime göre, Aydın Adalet Sarayı Aktif bir fay üzerinde inşa ediliyor. İhalesi yapılmış. Bunu duymak çok üzücü ve umut kırıcı. Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim? Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı? Lütfen buna engel olun!”