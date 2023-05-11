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Aydın Adliye binasını fay hattına yapıyorlar

Son büyük deprem felaketinde 50 binden fazla yurttaşımızın can vermesinin üstünden 4 ay geçti. Felaketlerden ders çıkarmayan yöneticiler kamu binalarını bakın nereye inşaa etmiş.

11 Mayıs 2023 Perşembe 15:55
Aydın Adliye binasını fay hattına yapıyorlar


Aydın Adliye binasını fay hattına yapıyorlar


Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu unutan kamu yöneticilerinin aymazlığı binlerce cana mal oluyor. Son büyük deprem felaketinin ardından Ege Bölgesi'nde depremi unutan yöneticiler Aydın Adliyesi'ni fay hattı üzerine inşaa ettiği ortaya çıktı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Aydın Adalet Sarayı’nın aktif bir fay üzerinde inşa edildiğini belirterek, “Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim?Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı?” ifadelerini kullandı.


Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Aydın Adalet Sarayı’nın aktif bir fay üzerinde inşa edildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. 


Adliyenin ihalesinin de yapıldığını belirten Görür, şunları kaydetti:

“Öğrendiğime göre, Aydın Adalet Sarayı Aktif bir fay üzerinde inşa ediliyor. İhalesi yapılmış. Bunu duymak çok üzücü ve umut kırıcı. Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim? Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı? Lütfen buna engel olun!”

Anahtar Kelimeler:
AydınAydın Adliyesi
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