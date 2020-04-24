Aynur Ayaz ile Ramazan eğlenceleri sosyal medyaya taşındı



Koronavirüs salgını Ramazan Ayı alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Ramazan boyunca TV ekranlarında görmeye alıştığımız ünlü isimler sosyal medyaya taşınıyor. Sosyal medya üzerinden ilk Ramazan Programı televizyon programcısı, sunucu Aynur Ayaz tarafından başlatılıyor. Ramazan ayı boyunca sosyal medya mecralarında izleyenleriyle buluşacak olan program süresince eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler var. Aynur Ayaz'ın bu akşamki konuğu İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Zülfikar.

FUZUL EV işbirliği ile Instagram canlı yayınları ile her akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde bilgi yarışması başlayacak ve yarışmalacılara Ramazan hediyeleri dağıtacak. Ramazan gelenlerini sosyal medyaya taşımaya hazırlanan Aynur Ayaz "Bu mecrada ilk deneyim olacak. Türkiye'de ilk Ramazan Programı'nı sosyal medya formatında TV formu tadında hazırlıyoruz. On binlerce izleyici ile yüz yüze iletişim halinde olacağım için heyecanlıyım" dedi.

YARIŞMA NASIL OLACAK?

Yarışmacılar FUZUL EV sosyal medya hesaplarına başvuruda bulunarak bilgi yarışmasında aday olabilecekler. Her yarışmacıya 5 soru sorulacak ve yarışmacıların 1 joker hakkı olacaktır.

30 Gün boyunca FUZUL EV instagram - FUZUL EV facebook ve FUZUL EV Youtube kanalı ile aynı anda canlı yayında olacak Aynur Ayaz şimdiden yeni program heyecanını yaşıyor. Ramazan boyunca iftar hemen sonrası yarışma ve yarışmanın ardından birbirinden farklı konuklarla Ramazan sohbetleri gerçekleştirecek.