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Aynur Ayaz, TRT'de 'Sağlıklı Günler' ile geliyor

Ekranların sevilen, sunucusu Aynur Ayaz, TRT'de yayınlanacak olan “Sağlıklı Günler” adlı programla izleyicisiyle buluşuyor.

01 Eylül 2020 Salı 23:34
Aynur Ayaz, TRT'de 'Sağlıklı Günler' ile geliyor


Aynur Ayaz, TRT'de 'Sağlıklı Günler' ile geliyor


Çok sayıda haber ve belgesel programına imzasını atan ünlü sunucu Aynur Ayaz, TRT kanallarında yayınlanacak olan 'Sağlıklı Günler' ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.,

Birbirinden farklı konu ve konuklarını misafir ettiği programın moderatörü Aynur Ayaz yep yeni bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Sağlıklı Günler, son aylarta gündemden düşmeyen konularla, vatandaşın merak ettiği sorulara cevap verecek" dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE CANLI YAYINLARA ARA VERMEDİ

Pandemi sürecinde farklı sosyal medya mecralarında yayın yapan Aynur Ayaz, Sağlıklı Günler adlı program ile doğru bilinen yanlışları, sağlıkla ilgili bilinmesi gereken tüm detayları, uzman konukları ile beraber ekranlara taşıyor.

Sağlıklı Günler, izleyicinin sürekli başvuracağı, bir program olarak ekranlardaki yerini alacağını belirten Aynur Ayaz 'Her biri kendi alanında uzman, Türkiye'nin yetiştirdiği doktorlarımız vatandaşları gerçek bilgiyle buluşturacak' dedi. 

Ayaz yeni programı hakkında şu bilgileri verdi; "Sağlıkla ilgili yoğun bir gündemin olduğu şu günlerde program farklı içeriği ile yaşama katkı sağlayacaktır. Özenle seçilmiş uzman konukların
bugüne kadar ekranlarda hiç bahsedilmeyen bakış açılarını yansıttığı halk sağlığı gibi önemli konularda izleyiciyi aydınlatıcı mesajlar verdiği program Eylül ayından itibaren toplum sağlığına katkıda bulunacak."

Ramazan ayında, Türkiye'de sosyal medya üzerinden ilk canlı bilgi yarışması programı düzenleyen Aynur Ayaz TRT televizyonunun iddialı yapımlarından Sağlıklı Günler isimli programla yeniden evlerimize konuk oluyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Aynur AyazTRT
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