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Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti

Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüse bağlı vefatını ardından, eşi Belma Yalman da aynı nedenle can verdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 18:38
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti

Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti



Koronavirüsle mücadele devam ederken, can kaybı haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında hayatını kaybeden Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA DOĞRULAMIŞTI

Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Hastane raporunda, Yalman'ın Covid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati bildirilmişti. Daha sonra ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten ölen üçüncü kişinin Aytaç Yalman olduğunu doğrulamıştı. 

EŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Aytaç Yalman’ın ölümüyle ilgili Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yazılı açıklama yapılmıştı. Açıklamanın son bölümünde "Eşinin test sonucunun Covid pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman’ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında Covid-19’a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" ifadesi dikkat çekmişti.

Yalman'ın ayrıca vefatından üç hafta önce İran'da bulunduğu öğrenilmişti...

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