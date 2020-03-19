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Aytaç Yalman'ın ölümüne koronovirüs neden olmuş

Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Org. Aytaç Yalman'ın koronavirüse bağlı rahatsızlıktan hayatını kaybettiği açıklandı.

19 Mart 2020 Perşembe 14:50
Aytaç Yalman'ın ölümüne koronovirüs neden olmuş

Aytaç Yalman'ın ölümüne koronovirüs neden olmuş


Sağlık Bakanlığı henüz doğrulamadı, ancak önceki gün hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Org. Aytaç Yalman'ın koronavirüsten hayatını kaybettiği bilgisi, hastane tarafından teyid edildi. Yalman'ın bir süre önce İran'ı ziyaret ettiği, virüsü de bu ziyaret sırasında kaptığı tahmin ediliyor. Aytaç paşanın vefatıyla birlikte Türkiye'de Covid-19 koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3'e yükseldi.


Başhekimlik: Aytaç Yalman'ın korona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur
Son dakika haberi... Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın korona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de korona virüs tedavisi görüyor.


Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 


NTV'de yer alan habere göre; Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor.

Yalman 3 hafta önce İran'da bulunduğu belirtildi. 

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Son Güncelleme: 19.03.2020 17:38
Anahtar Kelimeler:
Aytaç YalmanKoronavirüsKorona
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