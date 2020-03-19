Aytaç Yalman'ın ölümüne koronovirüs neden olmuş



Sağlık Bakanlığı henüz doğrulamadı, ancak önceki gün hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Org. Aytaç Yalman'ın koronavirüsten hayatını kaybettiği bilgisi, hastane tarafından teyid edildi. Yalman'ın bir süre önce İran'ı ziyaret ettiği, virüsü de bu ziyaret sırasında kaptığı tahmin ediliyor. Aytaç paşanın vefatıyla birlikte Türkiye'de Covid-19 koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3'e yükseldi.

Başhekimlik: Aytaç Yalman'ınvirüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuşturSon dakika haberi... Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın korona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de korona virüs tedavisi görüyor.



Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



NTV'de yer alan habere göre; Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor.

Yalman 3 hafta önce İran'da bulunduğu belirtildi.