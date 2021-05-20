Azerbaycan askeri helikopteri plaja zorunlu iniş yaptı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, tatbikat için taşıdığı askeri personeli getirdiği Türkiye semalarında arızalandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında yoğunlaşan ilişkilerin, iki ülke arasındaki hava trafiğini de artırdı. İki Devlet Tek Millet anlayışına uygun olarak Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenecek askeri tatbikata katılmak üzere ülkemize gelen Azerbaycan Ordusu'na ait helikopter Giresun Tirebolu ilçesi yakınlarında arıza yaptı.

ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter zorunlu acil iniş yaptı.

Azerbaycan Bayrağı'nı fark eden vatandaşlar, helikoptere yoğun ilgi gösterirken, arıza giderilirken, Azerbaycanlı askerler ilçede misafir edildi.

İçerisinde 6 personel bulunan helikopterin arızasının giderilmesine çalışılıyor.